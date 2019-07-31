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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Бизнес ,  
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Чистая прибыль Airbus выросла на 141%

Чистая прибыль концерна Airbus в первом полугодии 2019 года выросла на 141%, до €1,197 млрд. Об этом свидетельствует отчет компании.

При этом выручка концерна увеличилась на 24%, до €30,8 млрд.

«Финансовые показатели за полугодие, в основном, отражают рост производства А320 и переход на более мощные самолеты NEO», — приводятся слова главного исполнительного директора Airbus Гийома Фори.

По его словам, в данный период Airbus наблюдает большой спрос на свои воздушные суда, включая новейшие модели, как это показал июньский авиасалон Ле Бурже.

В первый день аэрокосмического салона, 17 июня, Airbus оформил заказы на 123 самолета, в то время как его главный конкурент — американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на свои самолеты.

Теги: прибыль, Airbus, выручка
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