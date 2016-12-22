ФАС предложила ужесточить требования к биржевым трейдерам бензином

Федеральная антимонопольная служба совместно с Центробанком и Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей разработала меры, которые должны оградить биржу от спекулянтов

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Чтобы снизить спекулятивное давление на рынок нефтепродуктов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить требования к участникам торгов бензином на бирже. Об этом говорится в ответе заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина на запрос РБК.

Предложения ФАС разрабатывала совместно с Центробанком и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) по заданию вице-премьера Дмитрия Козака. Реализация комплекса мер позволит повысить дисциплину участников торгов и решить проблему влияния перепродажи товара перекупщиками на формирование индикаторов цен, считают его авторы.

Вот что предлагают ФАС, ЦБ и СПбМТСБ:

Ввести ограничения на обслуживание клиентов на уровне биржевого членства. Так как на товарной бирже нет официального института брокера, предлагается допустить к обслуживанию конечных клиентов только полных членов биржи и членов секций, к которым предъявляются более высокие требования к финансовому состоянию и косвенно к деловой репутации.

Для компаний-продавцов, которые сами не являются производителями товара, предлагается установить повышенные ставки клирингового обеспечения и повышенные штрафы. Рассчитывать их будут от размера внесенного обеспечения. Это, считает ФАС, сделает экономически невыгодным неисполнение биржевого договора в случае, если цена в течение 30 дней с даты заключения договора выросла.

Предлагается установить санкции за отмену сделки «по обоюдному согласию», попадающей в расчет цены. Эта мера призвана ликвидировать практику поведения среди участников торгов, когда сделка заключается на определенном базисе поставки, а затем отменяется по договоренности. При этом цена отмененной сделки попадает в расчет биржевого индекса на этот товар, что может приводить к манипулированию ценой, поясняет ФАС.

Ввести повышающий коэффициент за многократную подачу заявок в торговую систему и последующий их отзыв с целью формирования «имитации» наличия ликвидности и давления на цену (по аналогии с ограничениями, введенными Московской биржей).

Банк России, в свою очередь, активизирует мониторинг операций трейдеров и других участников торгов Санкт-Петербургской биржи на рынке нефтепродуктов и других товаров на предмет возможного манипулирования ценами на товары.

Ужесточить требования к трейдерам — ввести повышенные ставки денежного обеспечения при продаже бензина и дизтоплива с базисов (станций отправления) НПЗ — ранее предлагала сама биржа (СПбМТСБ). Среди предложений СПбМТСБ​ — запрет некоторым категориям участников торгов осуществлять реализацию товара в денежное обеспечение и сокращение сроков подачи отгрузочной разнарядки до одного дня.

Ранее правительство и представители российских нефтяных компаний договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на июньском уровне до конца года.

На этом же мероприятии ФАС, ЦБ и СПбМТСБ было поручено до 12 ноября представить в правительство согласованные предложения относительно запрета трейдерам участвовать в биржевых торгах бензином и другими нефтепродуктами. Другой вариант предусматривал запрет на торговлю на бирже независимым трейдерам до 31 марта. Сами трейдеры запрет на торги на полгода называли «убийственной» для их бизнеса мерой.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и и минеральных удобрений. В России через нее осуществляется около 99% подобных организованных торгов.