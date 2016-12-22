«Коммерсантъ» рассказал об аргументе для возвращения «Роснефти» на биржу

С понедельника «Роснефть» снова начнет продавать моторное топливо на бирже, узнала газета. Цены на топливо выросли, а глава Крыма сообщил о риске дефицита бензина в регионе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В понедельник, 19 ноября, «Роснефть» вернется к продаже бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и в правительстве.

В правительстве решение компании отказаться от продажи моторного топлива на бирже были охарактеризованы как «демарш», приводит газета слова своих собеседников. Вице-премьер Дмитрий Козак и глава «Роснефти» Игорь Сечин уже 16 ноября договорились о возвращении компании на биржу.

Представитель Дмитрия Козака отказался от комментариев. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил на вопрос о возвращении компании на биржу, но сказал, что «не было никакого принципиального решения об уходе с биржи». «У компании нет обязательств по ежедневной продаже топлива на бирже», — сказало он. Михаил Леонтьев подчеркнул, что «Роснефть» хочет изменения ситуации на бирже и регуляторы уже делают шаги навстречу.

По сведениям газеты, Козак поручил ужесточить требования к участникам торгов — повысить клиринговые платежи для трейдеров, штрафы за расторжение сделок и платежи за высокочастотную торговлю. Предложения могут быть рассмотрены на совете секции по нефтепродуктам СПбМТСБ 20 ноября.

После решения «Роснефти» уйти с биржи глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо Дмитрию Козаку, сообщив о риске дефицита бензина на полуострове, пишет газета. Он попросил рассмотреть возможность заключения внебиржевых контрактов на топливо. Из-за санкций США и Евросоюза в регионе нет АЗС крупных нефтяников, поэтому полуостров получает топливо, закупая его на бирже. Большая часть топлива поставляется именно с заводов «Роснефти» из-за их расположения. В пресс-службе главы Крыма газете подтвердили существование письма. Поскольку вертикально интегрированных структур [на топливном рынке] у нас нет, мы об этом просим», — сказала газете глава пресс-службы главы Крыма Екатерина Немчинова.

«Роснефть» остановила продажу бензина и дизельного топлива на бирже 15 и 16 ноября. 16 ноября выросли цены на все виды топлива. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов связал рост цен с уходом с нее «Роснефти». В компании такое решение объяснили «добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования» на бирже.