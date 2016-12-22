Цены на бензин на бирже выросли после ухода «Роснефти» с торгов

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в монополизме в отдельных регионах. «У нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании в соответствии с антимонопольным законодательством вынуждены подстраиваться», — заявил он в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Он привел в качестве примера сеть АЗС «Октант», работающую в Уссурийске. «Вот, например, в Приморском крае есть огромная компания, которая называется «Октан» («Октант». — РБК). У нее формально с десяток заправок, и владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе», — заключил он.
На этой неделе правительство договорилось с нефтяниками заморозить розничные и мелкооптовые цены, поручение распространялось и на владельцев независимых АЗС. ФАС и ФНС поручено провести внеочередные проверки независимых сетей АЗС и «обратить особое внимание» в случае роста цен выше 4% установленного уровня.
Накануне, 15 ноября, когда «Роснефть» приостановила поставки топлива на биржу, ее представитель Михаил Леонтьев сказал РБК, что решений полностью уйти с биржи не принималось. «Компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные. Мы хотим добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования», — пояснил он. По его мнению, необходимо «навести порядок» с игроками на бирже, потому что они формируют цену, закупая огромные объемы топлива.
«Роснефть» выполняет обязательства и поставляет 10% производимого топлива на биржу, объяснил ее представитель. Но компания не обязана поставлять все 10% от производства в день, подчеркнул он. «И мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает», — добавил он. «Сегодня желания торговать на бирже у нас нет, завтра может не быть, а потом появится», — указывал он.
Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Согласно постановлению правительства от 11 октября 2012 года, продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца. «Продавец распределяет годовые объемы реализации нефти и (или) нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара, реализуемого им и (или) его агентом на биржевых торгах, по месяцам календарного года <...>, равномерно по дням и торговым сессиям в соответствующем месяце», — говорится в постановлении.
В пятницу Леонтьев сказал, что добавить к ранее сказанному нечего, подчеркнув, что с «трейдерами придется разбираться по букве закона».