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Цены на бензин на бирже выросли после ухода «Роснефти» с торгов
«Роснефть» второй день подряд не стала продавать бензин и дизель на бирже, в пятницу объемы торгов упали на 15%. Цены на топливо, которые снижались в течение недели, возобновили рост
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

«Роснефть» второй день подряд не продает топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из данных торгов.

В пятницу, 16 ноября, объем торгов составил 72,783 тыс. т. Это на 15% меньше, чем 14 ноября, когда «Роснефть» участвовала в торгах. Компания остановила продажи 14 ноября, тогда объем сделок упал на 19%, до 69,106 тыс. т нефтепродуктов.

15 ноября выросли цены на все виды топлива: бензин АИ-92 подорожал на 2,28%, до 49,702 тыс. руб. за 1 т, АИ-95 — на 1,5%, до 52,805 тыс. руб. за 1 т, а зимний дизель — на 2,63%, до 55,892 тыс. руб. за 1 т.

Причина роста цен — уход с биржи «Роснефти», утверждает президент Независимого топливного союза (объединяет независимые сети АЗС и трейдеров) Павел Баженов. Теоретически цены на бирже должны были просесть: экспортная альтернатива (стоимость топлива за рубежом за вычетом транспортных расходов и пошлин) упала, начинается низкий сезон, замечает он.

Если «Роснефть» не вернется на биржу, через день-два в некоторых регионах возникнет дефицит топлива, утверждает Баженов. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке владельцы независимых заправок могли покупать топливо на базисах «Роснефти». Если компания не возобновит продажи, нефтепродукты придется везти, например, с Омского НПЗ «Газпром нефти», что приведет к росту цен в рознице, объясняет Баженов.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в монополизме в отдельных регионах. «У нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании в соответствии с антимонопольным законодательством вынуждены подстраиваться», — заявил он в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Он привел в качестве примера сеть АЗС «Октант», работающую в Уссурийске. «Вот, например, в Приморском крае есть огромная компания, которая называется «Октан» («Октант». — РБК). У нее формально с десяток заправок, и владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе», — заключил он.

На этой неделе правительство договорилось с нефтяниками заморозить розничные и мелкооптовые цены, поручение распространялось и на владельцев независимых АЗС. ФАС и ФНС поручено провести внеочередные проверки независимых сетей АЗС и «обратить особое внимание» в случае роста цен выше 4% установленного уровня.

Накануне, 15 ноября, когда «Роснефть» приостановила поставки топлива на биржу, ее представитель Михаил Леонтьев сказал РБК, что решений полностью уйти с биржи не принималось. «Компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные. Мы хотим добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования», — пояснил он. По его мнению, необходимо «навести порядок» с игроками на бирже, потому что они формируют цену, закупая огромные объемы топлива.

«Роснефть» выполняет обязательства и поставляет 10% производимого топлива на биржу, объяснил ее представитель. Но компания не обязана поставлять все 10% от производства в день, подчеркнул он. «И мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает», — добавил он. «Сегодня желания торговать на бирже у нас нет, завтра может не быть, а потом появится», — указывал он.

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Согласно постановлению правительства от 11 октября 2012 года, продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца. «Продавец распределяет годовые объемы реализации нефти и (или) нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара, реализуемого им и (или) его агентом на биржевых торгах, по месяцам календарного года <...>, равномерно по дням и торговым сессиям в соответствующем месяце», —  говорится в постановлении.

В пятницу Леонтьев сказал, что добавить к ранее сказанному нечего, подчеркнув, что с «трейдерами придется разбираться по букве закона».

Автор: Алина Фадеева
Теги: цены на бензин, «Роснефть», Игорь Сечин
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