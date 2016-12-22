Цены на бензин на бирже выросли после ухода «Роснефти» с торгов

Цены на бензин на бирже выросли после ухода «Роснефти» с торгов

«Роснефть» второй день подряд не стала продавать бензин и дизель на бирже, в пятницу объемы торгов упали на 15%. Цены на топливо, которые снижались в течение недели, возобновили рост

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

«Роснефть» второй день подряд не продает топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из данных торгов.

В пятницу, 16 ноября, объем торгов составил 72,783 тыс. т. Это на 15% меньше, чем 14 ноября, когда «Роснефть» участвовала в торгах. Компания остановила продажи 14 ноября, тогда объем сделок упал на 19%, до 69,106 тыс. т нефтепродуктов.

15 ноября выросли цены на все виды топлива: бензин АИ-92 подорожал на 2,28%, до 49,702 тыс. руб. за 1 т, АИ-95 — на 1,5%, до 52,805 тыс. руб. за 1 т, а зимний дизель — на 2,63%, до 55,892 тыс. руб. за 1 т.

Причина роста цен — уход с биржи «Роснефти», утверждает президент Независимого топливного союза (объединяет независимые сети АЗС и трейдеров) Павел Баженов. Теоретически цены на бирже должны были просесть: экспортная альтернатива (стоимость топлива за рубежом за вычетом транспортных расходов и пошлин) упала, начинается низкий сезон, замечает он.

Если «Роснефть» не вернется на биржу, через день-два в некоторых регионах возникнет дефицит топлива, утверждает Баженов. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке владельцы независимых заправок могли покупать топливо на базисах «Роснефти». Если компания не возобновит продажи, нефтепродукты придется везти, например, с Омского НПЗ «Газпром нефти», что приведет к росту цен в рознице, объясняет Баженов.