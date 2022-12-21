Глеб Франк продал долю в Русской рыбопромышленной компании

Глеб Франк (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Предприниматель Глеб Франк вышел из состава акционеров «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), продав свою долю в размере 29,9% партнерам-совладельцам, сообщили в пресс-службе РРПК, передает ТАСС.

«Глеб Франк вышел из состава участников ООО «Русская рыбопромышленная компания», продав долю в размере 29,9% существующим партнерам-совладельцам, консолидировавшим 100% долей в уставном капитале РРПК через ООО «Ост инвест холдинг». Сделка была осуществлена на рыночных условиях», — рассказали в компании.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, «Ост инвест холдинг» принадлежат 99,9% долей уставного капитала. Оставшиеся 0,01% принадлежат «РМД ЮВА», владельцем которой является директор по стратегии и коммерческим вопросам Савелий Карпухин.

Русская рыбопромышленная компания (до 2014 года «Русское море — добыча») была основана Франком и братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым в 2011 году. В ноябре 2018-го Франк стал ее единственным владельцем. Тогда компания называла себя крупнейшим добытчиком минтая в России.

Глеб Франк 17 марта оставил должность главы совета директоров в РРПК и «Русском крабе», а позднее продал контрольные доли в группе компаний «Русский краб» (70,1%) и «Русской рыбопромышленной компании», 70,09%), а также в «Роквелл Капитале». Их выкупили топ-менеджеры, управляющие активами: кроме Карпухина это Евгений Орлов, Антон Чертков, Александр Сапожников и Станислав Аксенов. По словам представителя бизнесмена, он намерен заняться «личными проектами» в России, о которых сообщит позже.

24 марта США ввели санкции против Франка, в мае к ним присоединились Канада и Япония. Под санкции попала и его супруга Ксения, дочь бизнесмена Геннадия Тимченко (занимает 18-е место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes).