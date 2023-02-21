Власти оценили доходы бюджета от аукционов по минтаю и крабам в ₽300 млрд

Аукционы по продаже квот на добычу 50% от допустимого улова крабов могут пройти в августе-сентябре 2023 года и принесут бюджету около 140 млрд руб., сообщил глава Росрыболовства. Еще 160 млрд принесут аукционы по минтаю и сельди

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Запланированные на 2023 год инвестиционные аукционы, на которых будут реализованы квоты на добычу сельди, минтая, а также крабов, могут принести государству около 300 млрд руб. Такую оценку назвал в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Всего в рамках второго этапа реформы [инвестиционных квот] планируется привлечь 300 млрд руб. частных инвестиций: 160 млрд руб. — от аукционов по сельди и минтаю, 140 млрд руб. — по крабам», — заявил Шестаков.

Речь идет о программе инвестиционных квот, задуманной еще в 2015 году и направленной на модернизацию рыбопромыслового флота, развитие рыбоперерабатывающих предприятий и береговой инфраструктуры. Механизм предполагает, что государство выделяет рыбакам квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на инвестиции в отрасль.

Какие квоты получали инвесторы Первый этап распределения инвестиционных квот начался в 2017 году: тогда предприятиям было выделено 20% общего допустимого улова сельди и минтая под обязательства постройки новых рыболовных судов на российских верфях и строительства перерабатывающих заводов. В 2019 году в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами: на торги было выставлено 50% квот на добычу краба, а получившие их предприятия обязаны были построить новые суда-краболовы. От реализации половины квот на добычу краба на аукционах государство получило более 142 млрд руб.



Второй этап реформы инвестквот запланирован на 2023 год: на аукционах планируется распределить 20% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке, а также остальные 50% квот на добычу краба.

Что должны будут построить победители аукционов

Аукционы, на которых будут реализованы квоты на добычу краба, должны состояться в августе-сентябре, сейчас Росрыболовство работает над необходимой для их проведения подзаконной базой, уточнил Шестаков. Даты проведения торгов, на которые будут выставлены квоты на добычу минтая и сельди чиновник не назвал.

У победителей инвестиционных аукционов по квотам на минтай и сельдь будут обязательства по строительству четырех типов проектов: заводы мощностью 40, 60 и 80 тыс. т и рыбоперерабатывающий комплекс — береговой завод и рыбодобывающее судно. Инвесторам будут предложены три типа таких «комплексных» объектов инвестиций, рассказывает глава Росрыболовства: «М-1» включает завод по переработке минтая и других видов рыб мощностью 40 тыс. т и траулер-свежьевик длиной не меньше 35 м; «М-2» — завод по переработке рыбы мощностью 60 тыс. т и два траулера-свежьевика; «М-3» — рыбоперерабатывающий завод мощностью 80 тыс. т и два траулера-свежьевика.

В Росрыболовстве ожидают, что в рамках второго этапа программы в дополнение к уже 25 существующим рыбоперерабатывающим заводам будет построено еще 12, а также 25–30 новых рыбопромысловых судов взамен устаревших, не считая краболовов (всего судов должно быть построено около 45). Помимо этого, обсуждается стимулирование строительства рефрижераторного флота и портовой инфраструктуры для рыбного хозяйства — например, создание новых холодильных мощностей и контейнерных площадок с обязательством по перевалке определенного объема рыбной продукции.

«Для нас важно, чтобы судостроители выполнили все свои обещания по постройке судов. После завершения этих двух этапов реформы у России будет самый современный флот среди всех крупных рыбодобывающих стран», — отметил Шестаков.

Какие ресурсы не попадут на аукционы

Первоначально предполагалось, что в рамках второго этапа программы инвестквот на аукционы будут выставлены также 100% квот на добычу гребешков, мидий и других моллюсков и беспозвоночных. Но затем Росрыболовство по просьбе регионов исключило эти ресурсы из предстоящих аукционов — в частности, об этом просил сенатор от Сахалина Григорий Карасин, аргументируя это тем, что изъятие у крупных сахалинских предприятий моллюсков и других водных беспозвоночных приведет к срыву исполнения обязательств по кредитам в рамках ранее заключенных контрактов и помешает реализации долгосрочных программ и инвестпроектов, которые только за последние три года оцениваются в 10 млрд руб.

«Много компаний малого бизнеса занимаются непосредственно промыслом ценных гидробионтов. С одной стороны, мы с этим согласны, с другой стороны, понимаем, что большая часть таких предприятий находится в «группе лиц», в крупных рыбных холдингах. С точки зрения компромисса принято решение это направление исключить — не такая важная составляющая для отрасли. Возможно, когда-нибудь мы к этой теме вернемся», — подчеркнул Шестаков.

Помимо этого, Росрыболовство предлагает исключить из второго этапа аукционы по глубоководным крабам, потому что с продажей этих лотов «были сложности еще на первом этапе» из-за того, что их промысел сложный и не такой рентабельный. «Доли квот удалось продать только после снижения цены, а традиционные добытчики и государство понесли потери в связи с невысоким уровнем освоения ресурса», — пояснил Шестаков. Также в Росрыболовстве считают целесообразным повременить с выставлением на торги тех объектов, по которым аукционы проводились недавно, например в 2017 году, и обязательства заключались на десять лет — они будут выставлены уже в 2027 году.