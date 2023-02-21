Власти оценили доходы бюджета от аукционов по минтаю и крабам в ₽300 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Зачем бизнес в России чаще всего обращается к частным детективам Pro, 08:15
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:12
«Коммерсантъ» узнал о планах смягчить наказание за налоговые преступления Экономика, 08:10
В России за год выросли производство и продажа алкоголя. Инфографика Бизнес, 08:00
Суд вынес приговор по первому с начала спецоперации делу о диверсии Политика, 07:53
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 07:42
В ЕС поддержали идею совместных закупок боеприпасов для Украины Политика, 07:36
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Последний шанс «Ливерпуля». Главное о дне 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 07:30
Власти оценили доходы бюджета от аукционов по минтаю и крабам в ₽300 млрд Бизнес, 07:10
Глава Росрыболовства — РБК: «Затраты рыбаков на цене рыбы не отражаются» Бизнес, 07:00
Индийский регулятор допустил к биржевым торгам первую компанию из России Финансы, 07:00
Евросоюз продлил санкции против России до конца февраля 2024 года Политика, 06:50
Китай призвал не считать, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра» Политика, 06:41
Бизнес ,  
0 

Власти оценили доходы бюджета от аукционов по минтаю и крабам в ₽300 млрд

Росрыболовство рассчитывает, что аукционы по минтаю и крабам принесут бюджету ₽300 млрд
Аукционы по продаже квот на добычу 50% от допустимого улова крабов могут пройти в августе-сентябре 2023 года и принесут бюджету около 140 млрд руб., сообщил глава Росрыболовства. Еще 160 млрд принесут аукционы по минтаю и сельди
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запланированные на 2023 год инвестиционные аукционы, на которых будут реализованы квоты на добычу сельди, минтая, а также крабов, могут принести государству около 300 млрд руб. Такую оценку назвал в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Всего в рамках второго этапа реформы [инвестиционных квот] планируется привлечь 300 млрд руб. частных инвестиций: 160 млрд руб. — от аукционов по сельди и минтаю, 140 млрд руб. — по крабам», — заявил Шестаков.

Речь идет о программе инвестиционных квот, задуманной еще в 2015 году и направленной на модернизацию рыбопромыслового флота, развитие рыбоперерабатывающих предприятий и береговой инфраструктуры. Механизм предполагает, что государство выделяет рыбакам квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на инвестиции в отрасль.

Какие квоты получали инвесторы

Первый этап распределения инвестиционных квот начался в 2017 году: тогда предприятиям было выделено 20% общего допустимого улова сельди и минтая под обязательства постройки новых рыболовных судов на российских верфях и строительства перерабатывающих заводов.

В 2019 году в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами: на торги было выставлено 50% квот на добычу краба, а получившие их предприятия обязаны были построить новые суда-краболовы. От реализации половины квот на добычу краба на аукционах государство получило более 142 млрд руб.

Второй этап реформы инвестквот запланирован на 2023 год: на аукционах планируется распределить 20% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке, а также остальные 50% квот на добычу краба.

Что должны будут построить победители аукционов

Аукционы, на которых будут реализованы квоты на добычу краба, должны состояться в августе-сентябре, сейчас Росрыболовство работает над необходимой для их проведения подзаконной базой, уточнил Шестаков. Даты проведения торгов, на которые будут выставлены квоты на добычу минтая и сельди чиновник не назвал.

Читайте на РБК Pro
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Как руководить бизнесом из-за границы, чтобы избежать проблем с законом
Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: в чем экономические причины
Разворот на юг: почему Казахстан для бизнеса привлекательнее Белоруссии

У победителей инвестиционных аукционов по квотам на минтай и сельдь будут обязательства по строительству четырех типов проектов: заводы мощностью 40, 60 и 80 тыс. т и рыбоперерабатывающий комплекс — береговой завод и рыбодобывающее судно. Инвесторам будут предложены три типа таких «комплексных» объектов инвестиций, рассказывает глава Росрыболовства: «М-1» включает завод по переработке минтая и других видов рыб мощностью 40 тыс. т и траулер-свежьевик длиной не меньше 35 м; «М-2» — завод по переработке рыбы мощностью 60 тыс. т и два траулера-свежьевика; «М-3» — рыбоперерабатывающий завод мощностью 80 тыс. т и два траулера-свежьевика.

В Росрыболовстве ожидают, что в рамках второго этапа программы в дополнение к уже 25 существующим рыбоперерабатывающим заводам будет построено еще 12, а также 25–30 новых рыбопромысловых судов взамен устаревших, не считая краболовов (всего судов должно быть построено около 45). Помимо этого, обсуждается стимулирование строительства рефрижераторного флота и портовой инфраструктуры для рыбного хозяйства — например, создание новых холодильных мощностей и контейнерных площадок с обязательством по перевалке определенного объема рыбной продукции.

«Для нас важно, чтобы судостроители выполнили все свои обещания по постройке судов. После завершения этих двух этапов реформы у России будет самый современный флот среди всех крупных рыбодобывающих стран», — отметил Шестаков.

Какие ресурсы не попадут на аукционы

Первоначально предполагалось, что в рамках второго этапа программы инвестквот на аукционы будут выставлены также 100% квот на добычу гребешков, мидий и других моллюсков и беспозвоночных. Но затем Росрыболовство по просьбе регионов исключило эти ресурсы из предстоящих аукционов — в частности, об этом просил сенатор от Сахалина Григорий Карасин, аргументируя это тем, что изъятие у крупных сахалинских предприятий моллюсков и других водных беспозвоночных приведет к срыву исполнения обязательств по кредитам в рамках ранее заключенных контрактов и помешает реализации долгосрочных программ и инвестпроектов, которые только за последние три года оцениваются в 10 млрд руб.

«Много компаний малого бизнеса занимаются непосредственно промыслом ценных гидробионтов. С одной стороны, мы с этим согласны, с другой стороны, понимаем, что большая часть таких предприятий находится в «группе лиц», в крупных рыбных холдингах. С точки зрения компромисса принято решение это направление исключить — не такая важная составляющая для отрасли. Возможно, когда-нибудь мы к этой теме вернемся», — подчеркнул Шестаков.

Помимо этого, Росрыболовство предлагает исключить из второго этапа аукционы по глубоководным крабам, потому что с продажей этих лотов «были сложности еще на первом этапе» из-за того, что их промысел сложный и не такой рентабельный. «Доли квот удалось продать только после снижения цены, а традиционные добытчики и государство понесли потери в связи с невысоким уровнем освоения ресурса», — пояснил Шестаков. Также в Росрыболовстве считают целесообразным повременить с выставлением на торги тех объектов, по которым аукционы проводились недавно, например в 2017 году, и обязательства заключались на десять лет — они будут выставлены уже в 2027 году.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росрыболовство рыбаки аукционы краб минтай
Материалы по теме
Росрыболовство предупредило о нелегальных крабах в ресторанах Москвы
Бизнес
Структура Ткачева и ее конкурент оценили курорт «Архыз» в ₽17 млрд
Бизнес
Власти подготовят реформу рынка лосося. Что это значит
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter