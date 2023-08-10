Маркетплейсы обогнали сотовых операторов по продажам смартфонов

Доля продаж смартфонов «большой четверки» российских операторов связи за пять лет сократилась с 25% до менее 20%. Маркетплейсы за этот же период заняли четверть рынка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За последние несколько лет маркетплейсы нарастили долю в объеме продаж смартфонов (в денежном выражении) в пять раз: если в 2019 году показатель составлял 5%, то по итогам первого полугодия 2023-го — 25%. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из ретейлеров со ссылкой на данные аналитической компании GfK (ее представитель отказался от комментариев). Таким образом, по его словам, совокупно они теперь занимают второе место по доле продаж смартфонов, а сотовые операторы (включая их онлайн-продажи) опустились на третью строчку, сократив свою долю на рынке с 25% до 20%.

При этом наиболее востребованным каналом продаж смартфонов остались федеральные сети (группа «М.Видео-Эльдорадо», DNS, RBT и др.): с 2019 года их доля выросла на 10 процентных пунктов, до 45%, сообщил собеседник. При этом специализированные и монобрендовые сети телеком-устройств, такие как re: Store и «Связной» «заметно потеряли позиции», дополнил он.

Изменения в каналах продаж смартфонов подтвердили представители Ozon, «Ситилинк» (ГК Merlion) и еще один участник рынка. Рост доли маркетплейсов также подтвердили в МТС, «Яндекс Маркете» и Wildberries.

Сколько продается смартфонов По данным аналитики «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии этого года в России было продано около 13 млн смартфонов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем этого рынка составил порядка 275 млрд руб. Доля китайских производителей смартфонов за год выросла с 55% до 77% в натуральном выражении.

Почему выросла доля маркетплейсов

Главными причинами роста доли продаж маркеплейсов почти все опрошенные участники рынка назвали разнообразие ассортимента, в частности широкую представленность телефонов низкого ценового сегмента, рост присутствия в регионах, развитую систему доставки, конкурентные цены и цифровизацию покупательского поведения. Один из участников рынка указал, что после того, как часть крупных производителей смартфонов прекратили официальные поставки своей продукции в Россию, они также перестали спонсировать маркетинговые кампании в рознице сотовых операторов, а последние не стали вкладываться в продвижение товара самостоятельно.

По словам еще одного собеседника РБК, трафик на маркетплейсах несоизмеримо выше, чем в магазинах сотовой розницы, поэтому превышение их доли выглядит логичным. В то же время он оговорился, что сейчас не до конца ясно, насколько корректно участники рынка раскрывают данные о своих продажах. Согласно исследованию Data Insight, под конец 2022 года 73% всех онлайн-покупок были совершены на маркетплейсах.

Представители Ozon и «Яндекс Маркета» говорят, что продажи мобильных телефонов на их площадках в последние несколько лет ежегодно удваиваются. В Wildberries отметили, что за последнее полугодие продажи в этом сегменте выросли почти на 260% относительно января-июня 2022-го.

Как это отразится на операторах

До недавнего времени продажи смартфонов и др. устройств приносили заметную долю в выручку сотовых операторов. Например, у крупнейшего игрока этого рынка — МТС — на них приходилось 12,5% российской выручки в 2019 году или 58,895 млрд руб., а в 2021-м — 13,2% или 68,864 млрд руб. Но в 2022 году показатель упал до 1,5% или 7,819 млрд руб.

По словам гендиректора розничной сети МТС Андрея Губанова, рост доли маркетплейсов в продажах смартфонов на российском рынке обусловлен несколькими факторами: «Во-первых, за последний год рынок значительно изменился за счет сокращения розницы, во-вторых, маркетплейсы имеют широкую географию покрытия — количество точек выдачи заказов, которые у них есть сейчас, говорят о том, что они перестают быть онлайн-игроками. Кроме того, ассортимент, представленный на онлайн-площадках, в основном в низком ценовом сегменте, а потребители готовы идти на риск при покупке бюджетных устройств». Он указал, что МТС, как экосистема, в первую очередь сосредоточены на предоставлении сервисных услуг своим клиентам, чем на продажах в рознице.

Источник РБК в еще одном операторе сотовой связи также сказал, что они не гонятся за долей в продажах смартфонов, «не покупают ее, а выступают за органичные эффективные продажи, подкрепленные сервисом, так как в отсутствие гарантийных программ сервисной поддержки от производителей устройств сегодня на рынке эти задачи берут на себя операторы».

Представители «МегаФона» и «ВымпелКома» («Билайн») отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг» (Tele2).