Netflix увеличил число подписчиков более чем вдвое за квартал - до 2,4 млн

Хотя стриминг рассчитывал только на 1 млн, ему удалось увеличить число новых подписчиков по сравнению с предыдущим кварталом до 2,4 млн

Результаты третьего квартала Netflix оказались лучше, чем прогнозировала сама компания в предыдущем отчете. Так, прирост числа новых подписчиков по сравнению с предыдущим кварталом составил 2,4 млн, тогда как стриминг рассчитывал только на 1 млн, следует из отчета.

Больше половины этого показателя — 1,4 млн — обеспечили пользователи из Азиатско-Тихоокеанского региона (Россию Netflix относит к Европейскому региону). Наименьший прирост — всего 100 тыс. — зафиксирован в США и Канаде. Общий рост числа подписчиков год к году составил 4,5% — до 223,1 млн.

В первом квартале 2022 года Netflix впервые за свою историю отчитался о падении количества пользователей. Тогда снижение абонентской базы на 200 тыс. привело к обрушению стоимости акций компании на 35% уже на следующий день после публикации отчета. Во втором квартале тенденция набрала обороты: сервис потерял еще 970 тыс. подписчиков. Однако благодаря тому, что прогноз предвещал в два раза худший результат, этого удалось избежать.

Тем не менее темпы текущего роста Netflix пока далеки от динамики предыдущих отчетных периодов. Например, по итогам третьего квартала 2021 года прирост новых пользователей составил 4,4 млн. На четвертый квартал компания прогнозирует плюс 4,5 млн подписчиков. Для сравнения: в четвертом квартала 2021-го компания нарастила клиентскую базу на 8,3 млн. От недавно появившейся модели подписки с рекламой краткосрочного эффекта стриминг пока не ждет.

На фоне положительной динамики по числу подписчиков замедлились темпы роста ключевых финансовых показателей. Так, выручка Netflix по итогам третьего квартала 2022 года составила $7,9 млрд, что всего на 5,9% больше, чем годом ранее — $7,5 млрд (тогда прирост год к году составил 16,3%). На четвертый квартал компания прогнозирует $7,8 млрд выручки, что менее чем на 1% превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Как и в предыдущем отчете, компания объясняет такую динамику в первую очередь укреплением курса доллара по отношению к другим валютам, что негативно влияет на ее финансовые показатели. Связано это с тем, что 60% всех поступлений Netflix идут из-за пределов США, тогда как расходы осуществляются в долларах.

Операционная прибыль Netflix по итогам отчетного периода составила $1,5 млрд против $1,8 млрд годом ранее, чистая прибыль — $1,4 млрд против $1,5 млрд годом ранее. В четвертом квартале компания ожидает $330 млн операционной и $163 млн чистой прибыли. Однако столь резкое поквартальное снижение к концу года для компании типично: в четвертом квартала 2021-ого операционная прибыль стриминга составила $632 млн, чистая — $607 млн.

Комментируя результаты квартала, Netflix отметил наиболее успешные свои проекты за отчетный период.

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Так, новый сезон сериала «Очень странные дела» собрал 1,4 млрд часов просмотра, что сделало его самым популярным англоязычным сериалом сервиса. Еще 351 млн часов принес новый проект «Песочный человек» — экранизация одноименных комиксов британского фантаста Нила Геймана.

О перспективах игрового направления Netflix пока отчитывается сдержанно. Из отчета понятно лишь, что у компании в разработке находятся 55 игр. В течение ближайших лет стриминг планирует создать гейм-проекты, которые бы пересекались по тематике и оформлению с имеющимися в библиотеке сервиса фильмами и сериалами.

Весной Netflix сначала отказался от съемок российских проектов, в том числе сериалов «Анна К» и «Ничего особенного», а также триллера «Зато», а затем приостановил работу в России.