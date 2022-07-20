Netflix потерял вдвое меньше платных подписчиков, чем прогнозировал

Вопреки прогнозу в 2 млн пользователей сервис отчитался о потере 970 тыс. абонентов. Наибольший отток — 1,3 млн — зафиксирован в США и Канаде из-за подорожания подписки

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале 2022 года потерял почти миллион платных подписчиков, хотя компания прогнозировала потери в 2 млн пользователей, следует из квартальной отчетности.

Выручка Netflix за этот период составила почти $8 млрд против прошлогодних $7,3 млрд. На третий квартал компания прогнозирует незначительное снижение до $7,8 млрд.

Операционная прибыль по итогам квартала сократилась с $1,9 млрд до $1,6 млрд, чистая прибыль незначительно выросла с $1,35 млрд до $1,44 млрд. Разводненная прибыль на акцию достигла $3,2 против $2,97 годом ранее, что выше прогнозируемого показателя в $3.

Что касается результатов первого полугодия, показатель выручки составил $15,8 млрд (за первые шесть месяцев прошлого года этот показатель составил $14,5 млрд), операционная прибыль — $3,6 млрд (против $3,8 млрд), чистая прибыль — $3 млрд (показатель почти не изменился).

Ранее в Netflix анонсировали, что рассчитывают сообщить о 2 млн чистых потерь подписчиков за второй квартал этого года. Падение по итогам первых трех месяцев было в десять раз меньше, но даже этого хватило, чтобы акции сервиса рухнули на 35% уже на следующий день после публикации отчета.

Аналитик частной инвестиционной компании Wedbush Securities Майкл Пачтер, слова которого приводит Seeking Alpha, прогнозировал падение подписной базы Netflix на 1,5 млн пользователей. Эксперт также считал возможным рост числа новых подписчиков за счет череды громких премьер, что может восстановить доверие инвесторов к акциям Netflix. По его мнению, удержать аудиторию должен был четвертый сезон сериала «Очень странные дела», который за первые четыре недели набрал 1,3 млрд часов просмотров, что является лучшим показателем для англоязычных проектов сервиса. Представитель Bank of America Securities Нат Шиндлер, напротив, выразил обеспокоенность по поводу потенциальной «зависимости» стриминга от подобных проектов.

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Тем не менее этот прогноз не оправдался: общее падение подписной базы составило 970 тыс. абонентов — до 220,7 млн.

Наибольший отток — 1,3 млн — зафиксирован в США и Канаде, что связано с повышением стоимости подписки. В Европе (Россию Netflix относит к этому региону), на Ближнем Востоке и в Африке число пользователей сократилось на 770 тыс. Латинская Америка показала небольшой прирост в 100 тыс. Самым быстрорастущим стал Азиатско-Тихоокеанский регион (плюс 1,08 млн). На третий квартал Netflix прогнозирует общий прирост на 1 млн.

В качестве потенциальных рисков на третий квартал Netflix видит ослабление курса евро, поскольку 60% всех поступлений компании идут из-за пределов США, тогда как расходы осуществляются в долларах.