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Экспортеры краба предупредили о возможных проблемах с поставками в Китай

Компании указывают на нестабильную работу основного пункта пропуска, а также ожидают роста нагрузки на него, поскольку экспортеры, которые отправляли продукцию в США и Европу, из-за санкций переориентируются на Китай
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Компании, занимающиеся экспортом живого краба, опасаются проблем с вывозом продукции в Китай из-за перегруженности основного пропускного пункта Краскино, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, в Краскино четыре линии контроля, однако из-за изношенной инфраструктуры и ремонтов стабильно работает только одна. Они также указали, что в июле в очереди стояли до 110 грузовых машин, что соответствует пяти дням ожидания.

Сезон активной добычи краба на Дальнем Востоке начался в сентябре. На фоне оживления экспорта компании опасаются, что пробка при въезде в Краскино может увеличиться до 150 грузовиков.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Источники «Коммерсанта» также отмечают, что в этом сезоне отправлять краба через Краскино начнут и компании, которые переориентировались с экспорта в США и Европы на Китай из-за западных санкций. В июле об этом, например, сообщала группа компаний «Русский краб». По словам ее генерального директора Александра Сапожникова, группа ежегодно отправляла в США 3,5 тыс. т варено-мороженого краба, но в этом году переориентируется на китайский рынок.

Как рассказал представитель «Русского краба» «Коммерсанту», Краскино — приоритетный пункт отправки живого краба, так как расположен рядом с приморскими портами и продукция может максимально быстро попасть в резервуары со свежей морской водой в Китае. Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков сообщил, что в прошлом году через Краскино было экспортировано 13,6 тыс. т живого краба (по данным Ассоциации добытчиков минтая, всего в тот год на экспорт ушло 75 тыс. т живого и мороженого краба).

В «Русском крабе» также подчеркнули, что день простоя машин на пункте пропуска приводит к падению цены на краба до 50%.

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