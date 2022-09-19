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Один из крупнейших агротрейдеров мира продаст масличный бизнес в России

Владелец «Олейна» Bunge продаст российское производство по переработке масличных культур
Bunge заявила о «сложных условиях», на фоне которых согласилась продать российский бизнес контролирующему акционеру конкурента — Exoil Group. В портфеле компании бренды «Олейна», Ideal, «Сказка» и «Масленица»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Американская компания Bunge продаст свой российский бизнес по переработке масличных культур, в сделку входит воронежский завод по переработке подсолнечника. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Покупателем выступит контролирующий акционер холдинга Exoil Group Карен Ванецян, сделка будет закрыта в рамках обычной процедуры, в том числе после получения одобрения от регуляторов, отметили в Bunge.

«Мы благодарны команде за то, что они продолжают поставлять основные продукты питания и корма в этих сложных условиях. Благодаря более чем 25-летнему опыту Карена Ванецяна в области переработки сельскохозяйственной продукции мы уверены, что команда продолжит успешно обслуживать клиентов», заявил генеральный директор Bunge Грег Хекман.

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Bunge входит в квартет крупнейших агротрейдеров мира ABCD, ее рыночная капитализация, по данным Forbes, составляет $13,59 млрд.

Российское подразделение Bunge было зарегистрировано в 18 лет назад — в 2003 году. Компания определила российский рынок в качестве приоритетного для переработки семян подсолнечника, одно из ключевых направлений деятельности — производство и продажа бутилированного растительного масла. Bunge утверждает, что за период работы в стране вошла в тройку лидеров по объемам продаж в России растительного масла под брендами «Олейна», «Семеновна», «Сказка», Ideal, «Масленица». Bunge Procuisine, Golden Drop. Доля компании на российском рынке в 2020 году равнялась 10,3%, говорилось в результатах розничного аудита Nielsen.

Для производства растительного масла компания в 2008 году открыла маслоэкстракционый завод в сельском поселении Колодезянское Воронежской области, вложения компании в производство составили $130 млн. Завод ежегодно обрабатывает 540 тыс. то сырья, выпуская более 200 млн бутылок продукта.

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Согласно данным СПАРК, российское подразделение компании «Бунге СНГ» показывало стабильный рост выручки и чистой прибыли. В 2019 году последняя составляла 280,8 млн руб., годом позднее уже 1,29 млрд руб., а в 2021 чистая прибыль достигла 1,86 млрд руб. Источники «Интерфакса» на рынке в конце июня оценили производственный актив Bunge в России в качестве одного из лучших заводов в России, другой собеседник агентства также отметил, что желающих приобрести бизнес должно быть много.

Названный Bunge покупатель — Exoil Group — занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. Выручка компаний холдинга за период с сентября 2017 по август 2018 равнялась 8,9 млрд руб., а с сентября 2018 по август 2019 достигла 11,2 млрд руб.

Эти показатели, однако, ниже результатов «Бунге СНГ» за аналогичные периоды. В 2017 году российское подразделение Bunge отчиталось о выручке в 16,9 млрд руб., после непродолжительного спада в 2021 году она достигла 30 млрд руб.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
российский рынок агропром Воронеж масло подсолнечное масло
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