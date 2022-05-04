Объем импорта агропродукции в ЕС вырос на 38%
Объем торговли Евросоюза агропродовольственными товарами увеличился в январе в годовом исчислении на 25%, составив €28,3 млрд. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии.
«Общий объем торговли агропродовольственными товарами ЕС в январе 2022 года достиг €28,3 млрд, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 16% больше, чем в среднем за три года», — говорится в докладе.
Объем экспорта составил €15,8 млрд, а импорта — €12,5 млрд, рост составил 16% и 38% соответственно.
Больше всего экспорт вырос в Великобританию — на €894 млн, или на 36%, и составил €3,4 млрд. Следом идут США — плюс €323 млн, или 21%, до почти €1,9 млрд. Объем торговли с Россией увеличился на €137 млн (26%) и составил €659 млн.
На Британию, США и Китай приходится 40% всего экспорта агропродовольственной продукции ЕС. Несмотря на это, объем экспорта в Китай снизился на €414 млн, или на 28% в годовом исчислении. Теперь он составляет менее €1,1 млрд.
Прирост импорта в январе из Великобритании составил €598 млн, то есть увеличился на 137%, до чуть более €1 млрд, с Украины — на €489 млн (88%) и также составил чуть более €1 млрд. Импорт из Бразилии увеличился на €400 млн (54%) и составил €1,1 млрд.
Цены на продукты питания в марте выросли на 12,6%, до 159,3 пункта, что стало рекордом за почти 30 лет — с 1990 года, сообщили ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), писал «Коммерсантъ». В первую очередь эта динамика стала последствием значительного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%).
Одной из причин роста цен является продолжающаяся военная операция на Украине. Россия и Украина находятся в числе крупнейших поставщиков зерна в мире, говорится в отчете Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. По последним данным ведомства, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. Вместе с тем украинские поставщики — одни из основных мировых экспортеров кукурузы, на их долю приходится 14%, у российских — 2%.
По данным FAO, от поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.