Мантуров призвал менять ментальность и оценить мясо из личинок мухи

В будущем потребители будут добавлять в свой рацион все больше растительного сырья вместо животных белков. Государству нужно поддерживать это направление, а россиянам — менять отношение к альтернативному мясу, считает Мантуров

Денис Мантуров (справа) (Фото: innofoodforum.ru)

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что производство альтернативных продуктов из растительного белка в России нужно поддерживать, а потребителям необходимо менять «ментальность» по отношению к этим продукту. Об этом чиновник заявил на сессии выставки Innofood, проходящей в Сочи.

Растительное мясо Мантуров, по его словам, пробовал дважды — его угощали на выставке «Иннопром». Речь шла о продукции компании «Эфко», которая начала производство растительного мяса еще в 2020 году (мясо производится из растительных белков: соевого, горохового и рисового). «Действительно, отличить от натурального мяса очень сложно — надо быть настолько великим гурманом, чтобы это сделать. Я отличить, честно скажу, не смог», — признался глава Минпромторга.

Фото: РБК

Использование растительного сырья взамен животного белка — сегодня мировой тренд, и российские производители идут в ногу с этим трендом, но потребители пока относятся к таким продуктам осторожно, указывает Мантуров. Когда на дегустации ему предложили альтернативное мясо, он знал об этом заранее: «Это была слепая дегустация, поэтому, как я сказал, все-таки в ментальности сидит, что ты ешь заменитель, но по вкусовым качествам это абсолютно идентично. Тем более, что все эти вкусовые добавки натуральные».

Вице-премьер признался, что сам «пока адаптируется» к предложениям производителей относительно использования растительного белка в качестве альтернативы животному — например, личинок. На выставке Innofood такую продукцию — бургеры с котлетой, которая состоит из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы (растительная замена яиц) — представила компания Modern Food Technology.

«Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы, как я сказал, здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», — отметил глава Минпромторга. Он также заявил, что как потребитель намерен «продолжать экспериментировать и потреблять в своем рационе» растительное мясо.

Производители демонстрируют «неплохие результаты», но помимо выращивания сырья для производства альтернативной продукции должна развиваться и технология ее производства, в том числе машиностроение, добавил Мантуров. «Мы должны поддерживать эти направления со стороны государства льготными займами, льготами по НИОКРам (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — РБК), оказывать поддержку совместно с Министерством сельского хозяйства и с другими федеральными органами исполнительной власти в части регуляторики. Потому что помимо ментальности нужно обеспечивать это еще и с точки зрения регуляторных механизмов», — резюмировал чиновник.

О росте интереса к производству альтернативного сырья для продуктов рассказал и директор розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов. По его словам, «Магнит» совместно с федеральным центром пищевых систем провел исследование о том, как будет меняться потребительское поведение и рацион человека в ближайшие десять, 20 и 50 лет, которое показало, что доля альтернативного сырья будет расти и оно будет добавляться в стандартный рацион. «Вряд ли сбудутся прогнозы футурологов о том, что люди будут есть из тюбиков и таблетки, но все равно какая-то трансформация еды произойдет. И очень важно, что уже сегодня доступ к натуральному сырью и продуктам питания достаточно ограничен во всем мире», — сказал Исмаилов.

Артемий Лебедев (справа) (Фото: РБК)

«Магнит» ищет технологические решения в области foodtech, которые позволят «быть современными, отвечать потребностям и запросам покупателей», — в частности, рассматривает создание собственного производства растительного мяса, говорит Исмаилов. Продажи растительного молока и растительного мяса, которое в «Магнит» поставляет «Эфко», ежемесячно растут на 7–10%. «Мы думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса. Не потому, что это модно, а потому, что мы видим, что это начинает проявляться в потребительском спросе», — добавил Исмаилов.

Директор по стратегическому развитию «Эфко» Владислав Романцев отметил, что, когда компания запустила производство растительного мяса, «было много скепсиса, зачем это нужно», но сегодня «это консервативный продукт, все к нему уже привыкли». Более того, эта продукция вызывает интерес в других странах, в частности в ОАЭ.

В феврале этого года «Эфко» открыла в Дубае штаб-квартиру венчурного фонда Fuel For Growth и начала переговоры с местными инвесторами, предпринимателями и покупателями для продвижения в ОАЭ своих растительных альтернативных продуктов. Сейчас компания начала переговоры о строительстве там своего производства растительного мяса, рассказал Романцев: в ОАЭ будут поставляться высокотехнологичные ингредиенты — по сути продукты глубокой переработки растительного сырья «Эфко», такие как масличные и зерновые, добавил топ-менеджер.

Мировой рынок альтернативного мяса к 2030 году составит $200 млрд, указывает Романцев, у России есть все необходимые для развития этого производства условия — в том числе климатические и отсутствие ГМО, и «если мы нацелимся хотя бы на 10–15%, а мы считаем, что и до 20%, мы вполне можем рассчитывать на эту долю рынка», резюмировал он.