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Группа ПИК вложилась в стартап по выращиванию мух для переработки мусора

Крупнейший застройщик жилья получил стартап по переработке органики и строительного мусора
Группа ПИК, крупнейший застройщик жилья, стала совладельцем стартапа по разработке технологий утилизации отходов. Среди них — переработка органики с помощью личинок мух и вторичное использование стройматериалов от сноса зданий
ПИК СЗ PIKK ₽780 +6,83% Купить
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Группа ПИК стала совладельцем компании по переработке отходов «Зероникс» (работает под брендом Zeronix), следует из данных ЕГРЮЛ. «Дочка» группы «ПИК-Инновации» получила 95% этой компании осенью 2021 года, остальные 5% с июня 2022 года принадлежат самому стартапу. Гендиректором Zeronix в апреле 2022 года стал глава департамента венчурных инвестиций и член совета директоров ПИК Илья Баландин.

Представитель ПИК отказался от комментариев. РБК направил запрос в Zeronix. До перехода под контроль ПИК ее учредителем был индивидуальный предприниматель Андрей Микиденко, с ним не удалось связаться.

Сейчас группа ПИК строит 5,9 млн кв. м жилья, по этому показателю она занимает первое место в России. Основные акционеры группы — ее президент Сергей Гордеев (59,33% акций) и банк ВТБ (почти 19%). Кроме строительства жилья ПИК занимается его эксплуатацией, производством стройматериалов, лифтов и мебели, контролирует производителя оборудования для «умного» дома Rubetek. Группа инвестировала в ретейлера «Самокат» и службу доставки еды «Кухня на районе», позже продав доли в этих проектах.

Чем занимается мусорный стартап

Zeronix предоставляет услуги по сбору и вывозу отходов, их сортировке и переработке во вторичное сырье, указано на сайте компании. Стартап планирует вовлечь в переработку «нетипичные виды отходов» и занимается, в частности, утилизацией стройматериалов, органических отходов и композитной бумаги, к которой относятся кофейные стаканчики, упаковка Tetra Pak, бумажные контейнеры для еды «с собой».

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

  • Для переработки органики компания выращивает личинок мух черной львинки. Эти личинки питаются пищевыми отходами и перерабатывают их в гумус — натуральное удобрение, а сами личинки продаются в качестве пищевой добавки.
  • Композитная бумага состоит из бумаги, пластика и алюминия. Из-за многосоставности этот материал тяжело переработать. В Zeronix используют метод сухого роспуска: измельчают бумагу и под действием потоков воздуха разделяют ее на полиалюминий и целлюлозу. Эти материалы можно использовать для изготовления бумаги, картона, труб, добавок в строительные смеси, например в штукатурку.
  • Стартап также разрабатывает технологии переработки строительных отходов — например, прорабатывает возможность производства поддонов из прессованных древесных отходов. Из обломков кирпича и бетонных плит можно сделать бордюры, урны, клумбы, отмечают в Zeronix.
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На сайте компании указано, что она работает с производителями упаковки, торгово-промышленными предприятиями, жилыми и офисными комплексами, но конкретные клиенты не называются. Технологии Zeronix используют для переработки кофейных стаканчиков, которые собираются в некоторых магазинах Leroy Merlin, а также для переработки пластиковых бутылок.

Сколько уже инвестировано в технологии Zeronix, неизвестно. Но, к примеру, компания «Энтопротэк», которая также занимается переработкой органики с помощью личинок, в прошлом году привлекла $2 млн инвестиций от израильской Granot. В целом переработчик заявлял о планах привлечь $30 млн до конца 2022 года. Структура «Ростеха» «РТ-Инвест» планирует вложить около 2 млрд руб. в строительство пяти комплексов по переработке строительных отходов, а строительство крупнейшего завода по переработке пластика в Подмосковье потребует 9,9 млрд руб.

Насколько актуальны разработки компании

Из всех услуг Zeronix переработка строительных отходов, которых в России ежегодно образуется около 70 млн т, может стать видом деятельности, самым близким к основной сфере бизнеса группы ПИК. Кроме строительства жилья группа активно участвует в проектах реновации в Москве, а именно при сносе зданий образуется значительная часть таких отходов.

Почти 80% строительных отходов сейчас не перерабатывается. Но к 2035 году власти намерены сократить объем их захоронения на полигонах почти до нуля и увеличить долю использования отходов при производстве стройматериалов с 1 до 10%, следует из проекта стратегии развития промышленности стройматериалов. Минстрой обновил правила сноса зданий и утилизации строительных отходов: теперь их нужно сортировать прямо на стройплощадке.

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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Переработка органических отходов сейчас также актуальна, поскольку содержание органики в отходах может составлять до 35% в отдельных регионах России, говорит гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. Сейчас, по данным РЭО, для переработки органики в основном используют методы компостирования: так перерабатывают 1,7 млн т в год. Эти мощности планируется увеличить до 11,4 млн т. В целом объем органических отходов в России оценивается более чем в 260 млн т.

Tetra Pak и другая композитная бумага составляет около 1% в отходах населения, говорит руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. Но, по ее словам, остро стоит вопрос переработки. На это в России не хватает мощностей, согласен Буцаев. «У нас есть данные о четырех заводах по переработке мощностью 23,5 тыс. т [в год], при этом на полках страны в этой упаковке — миллионы продуктов», — рассказывал он. В июне власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию, но правительство заявило о начале эксперимента по разработке аналогов этой упаковки. Одной из главных проблем в переработке органических отходов и композитной бумаги остается неналаженная система сбора этих отходов, говорит Нагорская.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
переработка мусора биоотходы группа ПИК Строительство
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