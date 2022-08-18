Данкверт разоблачил способы подмены мяса в детских сосисках

В России после введения государственных систем прослеживаемости стали реже подделывать продукты, утверждает глава Россельхознадзора. Но «хитрые на выдумку» предприниматели подменяют мясо в сосисках

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ситуация с качеством многих продуктов улучшилась после введения государственных информационных систем прослеживаемости, которые позволяют выявлять случаи фальсификации и подмены сырья, заявил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Данкверт отметил, что «хитрые на выдумки» предприниматели часто стремятся заменить дорогое сырье на более дешевое. «Я помню, когда в Москве в 1988 году появилось первое мягкое мороженое. И вот я смотрю, человек занимается мороженым, оно зеленое. Я говорю: «А как ты добился такого цвета?» Он отвечает: «Это зеленка, она же полезна», — вспомнил глава Россельхознадзора.

Но и спустя годы недобросовестные предприниматели выдают, например, «спред за сливочное масло, а консервы из сельди — за консервы из сайры», рассказывает Данкверт. Происходит это не для того, чтобы обеспечить рынок недорогой продукцией, «а чтобы продать дешевый товар подороже, это уже мошенничество».

В желании предпринимателей заменить дорогое сырье на более дешевое нет ничего удивительного, признал Данкверт, но производители должны честно писать на упаковке, что внутри: если люди покупают дорогостоящий сервелат, они должны получить именно его. «Вы хотите сделать «Докторскую» колбасу из легкого или трахеи и написать «ГОСТ»? Но это неприлично. Почему? По ГОСТу положено добавлять не менее 75% мяса», — пояснил глава Россельхознадзора.

Электронные информационные системы, в частности введенная в 2018 году система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», отслеживают оборот продуктов животного происхождения от сырья до изделия в рознице и дают государству необходимые механизмы контроля. Системы позволяют проверить, из чего состоит колбаса, которая производится в том или ином регионе, какой в ней процент фальсификации, где неправильно используются антибиотики и какие предприятия участвуют в незаконных схемах, рассказывает глава Россельхознадзора.

«Многие мясокомбинаты не понимают, что мы сегодня анализируем входящее к ним сырье, которое они используют при производстве продукции. И очень стыдно смотреть, когда там пишут «Сосиски детские. ГОСТ» или «Сервелат детский. ГОСТ», заверил Данкверт.

Читайте на РБК Pro Pro Что лучше для компании — рисковый или осторожный менеджер Что лучше для компании — рисковый или осторожный менеджер Статьи Pro Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Статьи Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции Pro В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит Инструкции Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Инструкции Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи

Информацию о случаях нарушений и фальсификации Россельхознадзор направляет губернаторам, чтобы они рассматривали их на комиссиях по незаконному обороту промышленной продукции. «Необходимо понимать, что на бюджетные деньги они не должны закупать и отправлять в социальные учреждения фальсифицированную продукцию. У нас, к сожалению, форма госзакупки такая, что все определяется стоимостью, а не качеством. Поэтому мы всем всегда рекомендуем: если закупаете продукцию для бюджетных учреждений — школ, больниц и так далее, — пожалуйста, проверьте в нашей информационной системе «Меркурий» производителя и историю его деятельности», — порекомендовал Данкверт.

Подмена сырья, по мнению главы Россельхознадзора, происходит «от безнаказанности», и административного наказания за такие нарушения мало, считает он. «Мы взаимодействуем с налоговыми органами, с транспортной полицией, с Минпросвещения, обмениваемся информацией о подозрительных операциях, нелогичных перемещениях продукции и так далее. Шаг за шагом мы очищаем рынок от недобросовестных бизнесменов», — утверждает Данкверт.

В июле 2021 года Россельхознадзор сообщил, что выявил серьезный процент фальсификации в рыбных консервах: по результатам проверок электронных сертификатов более половины консервов из сайры оказались сделаны из более дешевых видов рыбы. На массовую подделку консервов из сайры первым обратил внимание старейший в России производитель рыбных консервов — группа «Доброфлот». В компании, которая является основным промышленным производителем сайры, заметили, что в магазинах появилось много консервов из сайры, в то время как сырья для их производства не было достаточно.