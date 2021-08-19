Правительство предложило допустить присяжных до дел в сфере ИТ

Их могут наделить правом рассматривать экономические преступления, совершенные в сфере ИТ. Участники рынка указывают на больший процент оправдательных приговоров присяжными, чем судьями

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Правительство хочет расширить список статей, по которым уголовные дела может рассматривать суд присяжных, сообщает «Коммерсантъ». Этот пункт содержится в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Присяжных хотят допустить до рассмотрения экономических дел в сфере ИТ.

Предполагается, что это повысит удовлетворенность участников рынка условиями ведения бизнеса в России и сократит отток разработчиков из юрисдикции.

В Минцифры газете сообщили, что инициатива исходила от компаний. В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) подтвердили, что предложение поступило от них. Директор Николай Комлев пояснил, что по статистике доля оправдательных приговоров у суда присяжных выше, чем у обычных судов.

В России суд присяжных рассматривает только уголовные дела по определенным статьям. К ним относятся статьи о похищении человека, бандитизме, геноциде, реабилитации нацизма, производстве, сбыте и контрабанде наркотиков и другие. Экономические преступления в сфере ИТ к рассматриваемым сейчас не относятся. В целом в компетенции суда присяжных находятся тяжкие и особо тяжкие преступления.

Глава ГК «Брэйн Системс» Андрей Яковлев отметил, что часто суды не хотят разбираться в специфике ИТ-преступлений и выносят «неадекватные» решения. В частности, он привел в пример рассмотрение дела, материалы которого насчитывали сотни листов, за одно короткое заседание. По его словам, во время рассмотрения не обсуждались подробности, а ходатайства об экспертизах были отклонены.