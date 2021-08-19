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Бизнес ,  
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Правительство предложило допустить присяжных до дел в сфере ИТ

Их могут наделить правом рассматривать экономические преступления, совершенные в сфере ИТ. Участники рынка указывают на больший процент оправдательных приговоров присяжными, чем судьями
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Правительство хочет расширить список статей, по которым уголовные дела может рассматривать суд присяжных, сообщает «Коммерсантъ». Этот пункт содержится в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Присяжных хотят допустить до рассмотрения экономических дел в сфере ИТ.

Предполагается, что это повысит удовлетворенность участников рынка условиями ведения бизнеса в России и сократит отток разработчиков из юрисдикции.

В Минцифры газете сообщили, что инициатива исходила от компаний. В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) подтвердили, что предложение поступило от них. Директор Николай Комлев пояснил, что по статистике доля оправдательных приговоров у суда присяжных выше, чем у обычных судов.

В России суд присяжных рассматривает только уголовные дела по определенным статьям. К ним относятся статьи о похищении человека, бандитизме, геноциде, реабилитации нацизма, производстве, сбыте и контрабанде наркотиков и другие. Экономические преступления в сфере ИТ к рассматриваемым сейчас не относятся. В целом в компетенции суда присяжных находятся тяжкие и особо тяжкие преступления.

Глава ГК «Брэйн Системс» Андрей Яковлев отметил, что часто суды не хотят разбираться в специфике ИТ-преступлений и выносят «неадекватные» решения. В частности, он привел в пример рассмотрение дела, материалы которого насчитывали сотни листов, за одно короткое заседание. По его словам, во время рассмотрения не обсуждались подробности, а ходатайства об экспертизах были отклонены.

Присяжные в 2019 году оправдали на треть больше подсудимых
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Адвокат КА «Юков и партнеры» Яков Гаджиев согласился с тем, что дела для присяжных заседателей расследуются и проверяются более тщательно.

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Замгендиректора ООО «ЭОС Актив» Алексей Мальков, в свою очередь, предложил формировать коллегию присяжных из членов профильных союзов, организаций и ассоциаций. Однако управляющий партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев считает, что дополнительных требований к присяжным предъявлять не стоит, так как их и так довольно сложно отобрать. «К тому же новые условия изменят смысл суда присяжных и идею о том, чтобы люди с обычным правосознанием отправляли правосудие и выносили вердикт», — пояснил он.

В начале 2020 года президент Владимир Путин рекомендовал Верховному суду расширить список преступлений, дела по которым могут рассматриваться судом присяжных.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил расширить подсудность суда присяжных на преступления в сфере предпринимательства, а также на все особо тяжкие преступления. «Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — объяснял он.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
суд присяжных присяжные Верховный суд
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