Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов фразой «коты обижаются»

Импорт Россией кормов для домашних животных снизился в первой половине 2024 года на 40%. Ранее Россельхознадзор ограничивал поставки с иностранных предприятий, которые допускали нарушения в составе кормов

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Поставки в Россию импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года заметно снизились. Объем импорта с начала года и до 12 июля составил 28,4 тыс. т — это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Снижается в первую очередь импорт тех продуктов, которые Россия начинает больше производить самостоятельно, объясняет Данкверт. Кроме того, с 2020 года Россельхознадзор постепенно вводит ограничения на импорт кормов для животных из-за обнаружения в продукции нарушений.

«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано «утка», а там утки нет, наши коты обижаются», — объясняет Данкверт.

В мае 2023 года служба приостановила поставки в Россию итальянских кормов премиум-сегмента производства Monge & C. S.p.A. Причиной стали отклонения по составу и выявленные в продукции незаявленные генно-модифицированные компоненты. Например, во влажном корме для котят премиум-сегмента Monge Cat Grill Pouch, в составе которого заявлено мясо кролика, ДНК этого животного при проверке не было выявлено. А в сухом полнорационном корме на основе тунца и лосося для взрослых собак с повышенной чувствительностью к компонентам корма Monge Dog Speciality Line Hypo была выявлена незаявленная ДНК курицы.

А в феврале 2024 года Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию кормов для животных с итальянского предприятия Hill’s («дочка» Colgate-Palmolive). Мера была связана с нарушениями в работе как компетентного ведомства Италии, так и самих производителей корма. Например, в корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК не заявленных в составе растительных компонентов: гороха, сои и рапса. В Россельхознадзоре подчеркивали, что производитель «премиальных» кормов вводил потребителей в заблуждение, заменяя мясные компоненты на растительные с целью снижения себестоимости.

Основная часть кормов для домашних животных россиян выпускается внутри страны: еще в 2021 году около 85% объемов производились на производствах в России, оценивал Союз предприятий зообизнеса. А в апреле 2022 года Россельхознадзор оценивал долю импортных кормов на российском рынке лишь в 7% рынка.

Но, несмотря на значительные объемы производства, в России практически не развивалось собственное производство профессиональных кормов с содержанием свежего мяса, а также диетических и лечебных кормов для животных, имеющих проблемы со здоровьем, отмечали в отраслевом союзе. В первую очередь такие корма завозились из-за рубежа и продавались в специализированных зоомагазинах и ветеринарных клиниках.

Крупнейшие производители кормов в России — транснациональные компании Mars и Nestle. В начале 2024 года российское подразделение Nestle (среди ее брендов — Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix) предупредило, что повысит отпускные цены на ряд кормов до 12%. Компания объясняла это партнерам ростом себестоимости производства из-за подорожавшего сырья и ингредиентов.