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Технологии и медиа ,  
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Глава «Роскосмоса» выступил против рекламы собачьего корма на ракетах

Глава «Роскосмоса» Борисов: рекламу на российских ракетах нужно выбирать с умом
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

К выбору рекламы, которую планируют размещать на российских ракетах, нужно «относиться с умом». Об этом заявил глава «Роскосмоса» на встрече со студентами профильных вузов.

«Скажем, собачий корм вряд ли я соглашусь рекламировать, а вот какие-то реальные достижения — это, пожалуй, да», — сказал он.

В октябре 2023 года «Роскосмосу» предложили размещать рекламу на космической технике. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. По оценке «Роскосмоса», ежегодный доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн руб.

«Роскосмосу» предложили разрешить размещение рекламы на ракетах
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Размещение рекламы на космической технике позволит «популяризировать космическую деятельность» и получить доход, который можно направить на развитие космических проектов, считают авторы законопроекта. Среди них — сенаторы Константин Долгов и Павел Тараканов, депутаты Денис Кравченко, Максим Топилин и Анатолий Выборный.

Законопроект предполагает перечисление этих рекламных доходов в федеральный бюджет и резервные фонды «Роскосмоса». 

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