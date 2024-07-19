Минфин предложил маркировать импортный алкоголь в России

Импортеры вынуждены дополнительно тратиться на маркировку за границей, тогда как перенос процесса в Россию создаст новые рабочие места и избавит от зависимости от услуг западных стран, считает Минфин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минфин предложил полностью перевести маркировку импортного алкоголя на территорию России с 1 марта 2026 года, создан соответствующий законопроект, сообщило ведомство.



Сейчас алкоголь зарубежного производства должен пройти маркировку до ввоза в Россию. С 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и еще девяти регионах страны проводился эксперимент по маркировке на таможенном складе. Он продлится еще два года, до 2026-го.

Зарубежная маркировка приводит к издержкам импортеров из-за логистических расходов и трат на маркировочные центры, находящиеся за пределами России, пояснил Минфин. Там добавили, что ее перенос позволит не зависеть от услуг западных стран и сосредоточить в России финансовые средства, предназначенные для этой процедуры.

«Перенос маркировки федеральными специальными марками импортируемой алкогольной продукции будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей», — отметил Минфин.

Российская маркировка стала особенно актуальна в марте 2022 года, когда изменились импортные потоки, объяснял «Известиям» член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский. «Во-первых, почти полностью изменилась логистика поставок из Евросоюза. Во-вторых, глобальные компании, торгующие крепким алкоголем, покинули Россию. Традиционно используемые склады, расположенные на территории Латвии и Литвы, практически прекратили оказывать услуги отечественным импортерам», — сказал он.

Хаминский напомнил, что марка не считается подтверждением качества продукции и отсутствия фальсификата, поскольку свидетельствует об уплате акциза и других налогов: «Никакого отношения к качеству продукции маркировка не имеет. Но если продукт легальный, уже есть шансы, что он нормальный».