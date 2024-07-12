Нарколог предупредила о двойном ударе по сердцу от алкоголя в жару

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Жаркая погода и употребление алкогольных напитков несовместимы для организма человека, поскольку подвергают двойной нагрузке его сердечно-сосудистую систему.

Об этом заявила журналистам директор Национального научного центра наркологии Минздрава Татьяна Клименко.

Спиртные напитки в жару чрезвычайно опасны для здоровья, поскольку их употребление повышает вероятность развития «сердечной катастрофы» и теплового удара.

«Сочетание алкоголя и жары приводит к расширению капилляров, кровенаполнению подкожной капиллярной сети и, как следствие, к снижению артериального давления», — пояснила она.

Сердце в этих условиях вынуждено работать более интенсивно, чтобы компенсировать падение давления крови.

«И жара, и употребление алкоголя усиливают потоотделение. Алкоголь еще и усиливает диуретический эффект, в результате чего может развиться серьезное обезвоживание», — продолжила эксперт.

По ее словам, в такой ситуации организм теряет не только воду, но также соли и микроэлементы. В результате повышенные нагрузки снова ложатся на сердечно-сосудистую систему.

Клименко рекомендовала в жаркую погоду пить небольшими порциями воду, примерно по 100 мл.

«Большие объемы употребляемой воды увеличивают нагрузку на сердце и почки, а холодные напитки хуже усваиваются организмом, могут спровоцировать простудные заболевания, вызывают спазм сосудов, что затрудняет теплоотдачу и также усиливает нагрузку на сердце», — продолжила эксперт.

Однако не все напитки полезны в жаркую погоду. Нужно ограничить потребление колы, черного чая и кофе. Входящий в их состав кофеин также оказывает мочегонный эффект, что усиливает обезвоживание.

Из еды нужно отдать предпочтение зелени и овощам, рыбе вместо мяса, а торты и пирожные на десерт заменить ягодами и фруктами.