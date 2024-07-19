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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Данкверт пригрозил недобросовестным экспортерам возвратом «Экспортхлеба»

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Эксклюзивы РБК
Бизнесу нужно менять отношение к экспорту и следить, чтобы зерно соответствовало требованиям стран, куда оно поставляется, считает глава Россельхознадзора. Он напомнил, что в СССР государство брало на себя роль главного трейдера
Сергей Данкверт
Сергей Данкверт (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

К 2030 году Россия должна в полтора раза увеличить поставки за рубеж продукции АПК — для этого необходимо менять отношение бизнеса к экспорту, заявил в интервью РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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Бизнес
Сергей Данкверт

По итогам 2023 года Россия была на 17-м месте среди основных мировых экспортеров продовольствия. Всего в прошлом году страна поставила за рубеж более 103 млн т сельхозпродукции на $43,5 млрд. Основным экспортным товаром остается зерно — в 2023 году на его долю пришлось 37% в структуре российского агроэкспорта.

К 2030 году, согласно майским указам президента Владимира Путина, экспорт АПК должен вырасти в 1,5 раза. Это требует изменения подходов бизнеса к качеству продукции — при экспорте продукция должна дорабатываться для определенной страны, настаивает Данкверт.

В начале этого года Россельхознадзор сообщал, что обеспокоен уведомлениями от ряда стран-импортеров о несоответствии качества российского зерна их требованиям. Экспортеры делают недостаточно, чтобы обеспечить карантинное благополучие мест производства зерна и не проводят необходимую очистку экспортных партий перед их отправкой. В результате при отгрузке в портах в партиях зерна выявляются карантинные для государств-импортеров объекты. Только у одного из крупнейших российских экспортеров зерна — ТД «РИФ» (в апреле 2024 года сменил название на ООО «Родные поля») — Россельхознадзор выявил с начала года несоответствия более чем в 80% экспортных партий зерна.

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Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Само отношение экспортеров к экспорту нужно менять, — призывает Данкверт. — У нас привыкли брать зерно из разных мест и смешивать в один элеватор, а потом из него распределять — это и в Турцию, и в Египет, и в Пакистан. Но если мы хотим поставлять в страны, у которых высокие фитосанитарные требования, нам нужен порядок».

Экспортеры должны отвечать за то, что они поставляют, продолжает глава Россельхознадзора. «Если ты выращиваешь зерно на территории, где не борешься с сорняками, то ты не можешь быть экспортером. Отправлять должны то, что доработано, хотя бы мусор удален через очиститель вороха. А то у нас эйфория: стали экспортерами — давайте все на экспорт. А потом, когда есть претензии от стран-покупателей: «Ну, мы уже погрузили зерно, мы уже не можем что-то изменить», — объясняет Данкверт.

Глава Россельхознадзора не исключает, что, если ситуация не изменится, в этой сфере необходимо усиление государственного контроля: «В этом отношении мы сторонники бывшей социалистической советской системы, которая звучит некрасиво, но действует эффективно, когда государство брало на себя роль главного трейдера по ввозу и вывозу важнейших продуктов». В качестве примера он приводит «Экспортхлеб», который занимался экспортом, а в поздний период СССР импортом зерна.

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Россельхознадзор Сергей Данкверт экспорт АПК хлеб
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