Внедренная во «Вкусно — и точка» система прослеживаемости сырья показала повышенное содержание жиров в продуктах, заявил глава Россельхознадзора. Ранее Роспотребнадзор сообщал о работе над здоровым меню в преемнике «Макдональдса»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену ушедшей с российского рынка корпорации «Макдональдс», подключилась к системе Россельхознадзора по прослеживаемости сырья, рассказал в интервью РБК глава ведомства Сергей Данкверт.

Федеральная государственная информационная система «Меркурий», которая обеспечивает контроль за оборотом мясной, молочной и другой продукции животного происхождения, разрабатывалась Россельхознадзором с 2009 года. С 1 июля 2018 года передавать данные через систему «Меркурий» должны все участники оборота животноводческой продукции, в том числе предприятия общественного питания.

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«Макдональдс», по словам Данкверта, передавать данные в российские государственные электронные системы прослеживаемости отказывался. «А во «Вкусно — и точка», когда мы подобрали соответствующие аргументы, изменили подход, пришли к нам и стали работать», — рассказывает глава Россельхознадзора.

Пока внедренная во «Вкусно — и точка» система прослеживаемости сырья показала повышенное содержание жиров в продуктах — они могут подходить не для всех, отмечает Данкверт: «Есть люди, которые могут потреблять много жира, а есть люди, которые по медицинским причинам не могут. Для меня, например, это просто не подходит из-за того, что пища более богата жиром».

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что «Вкусно — и точка» начала работать с надзорным ведомством над здоровым меню ресторанов. Попова выражала надежду, что сеть, которую в России посещают более 2 млн человек в сутки, может стать предприятием здорового питания и новым флагманом ЗОЖ в России. «Наверное, не было более радостного человека, когда прежняя компания [«Макдональдс»] уходила, чем я. Потому что, боже мой, наконец-то, ну уж простите меня», — отмечала Попова.

«Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдональдсу», который после начала специальной военной операции на Украине остановил работу в России и объявил об уходе из страны. Сеть ресторанов выкупил сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» Александр Говор, который на тот момент развивал несколько ресторанов «Макдональдс» в Сибири. Он сообщал, что приобрел бизнес «за символическую плату», но не стал разглашать точную сумму.

Сеть ресторанов была переименована, юрлицо сменило название с ООО «Макдональдс» на ООО «Системы ПБО». Компанию возглавил Олег Пароев, который с февраля 2022 года был гендиректором сети «Макдональдс» в России.