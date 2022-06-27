Путин обсудил с президентом Бразилии продовольственную безопасность

Жаир Болсонару (Фото: Eraldo Peres / AP)

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару во время телефонного разговора обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности, передает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности. Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений», — говорится в сообщении.

По данным Кремля, в ходе разговора стороны акцентировали внимание на восстановлении «обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли» продовольственными товарами и удобрениями.

Путин отметил, что Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям.

Болсонару в конце февраля говорил, что Бразилия заняла нейтральную позицию по отношению к российской военной операции на Украине и не будет осуждать за нее Москву. Глава бразильского МИДа Карлус Франса назвал санкции в отношении России «незаконными» и ущемляющими интересы некоторых государств.