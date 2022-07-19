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Строители пока не получили деньги по большинству подорожавших господрядов

Подрядчики не получили деньги по большинству госконтрактов, подорожавших из-за материалов
Подрядчики согласовали изменение 2 тыс. контрактов из-за роста цен на стройматериалы, но еще не получили деньги по большинству из них. Процесс занимает около полугода, из-за чего у строителей возросла кредитная нагрузка
Фото: Максим Туманов / ТАСС
Фото: Максим Туманов / ТАСС

Большинство подрядчиков инфраструктурных проектов, по которым было согласовано увеличение стоимости контрактов из-за роста цен на стройматериалы, пока не получили дополнительные деньги, сообщила РБК гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук. В ассоциацию входят крупнейшие подрядчики в сфере строительства транспортной инфраструктуры, среди которых «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга, корпорация АЕОН Романа Троценко, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан».

Повышать стоимость строительных контрактов из-за резкого роста цен на материалы правительство разрешило в августе прошлого года. По данным НАИК, подрядчики, которые входят в ассоциацию, обратились к госзаказчикам, чтобы изменить условия 105 контрактов. Пока по итогам этих обращений подписано только 23 дополнительных соглашения о выделении денег. Из них подрядчики получили бюджетные средства только в 16 случаях. 85% проектов, которые продолжали строиться в течение 2021–2022 годов, до сих пор не получили деньги, указывает Ярмальчук. В ассоциации не уточняют, на какую сумму было согласовано подорожание контрактов и сколько получили компании.

Господрядчикам позволили компенсировать рост цен на стройматериалы
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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

По данным Росстата, в 2021 году стройматериалы подорожали на 23,8%. Рост начался осенью 2020 года со скачка цен на металл. Так, цены на металлопрокат и арматуру за год выросли в цене более чем в два раза. Подорожали практически все материалы, которые используются в строительстве, в том числе пиломатериалы, битум, бетон, кирпич утеплители, песок и гравий.

За первое полугодие 2022 года цены на стройматериалы выросли еще на 10% к концу 2021-го и в июне оказались на 14% выше, чем в июне прошлого года, свидетельствует Росстат. Но в месячном выражении цены снижаются второй месяц подряд: в мае стройматериалы подешевели на 3%, в июне — на 2%. Цены стали снижаться на фоне введения санкций после начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года. Уже в марте сталь подешевела на 20–40% из-за снижения внутреннего спроса и ограничений экспорта, производители также начали снижать цены на стекло, используемое в строительстве. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне на заседании президиума Госсовета предложил при снижении цен на стройматериалы уменьшать и стоимость госконтрактов, которым ранее согласовали подорожание.

Сколько времени приходится ждать деньги

По данным НАИК, в среднем срок получения финансирования в связи с ростом стоимости строительных ресурсов составляет 177 рабочих дней. Актуальность проблемы доведения до подрядчиков денег по контрактам признают и в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ, объединяет почти 100 тыс. строительных компаний). Чтобы получить деньги, подрядчикам требуется около полугода, а часто и больше, констатируют в объединении.

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«Все это время в ожидании финансирования подрядчики увеличивали свою кредитную нагрузку, чтобы сдать объекты. Нужно учитывать, что многие поставщики строительных ресурсов работают по стопроцентной предоплате. Совокупность этих факторов вымывает и так незначительную прибыль компаний, которая не превышает 5%, и увеличивает высокую кредитную нагрузку», — говорит Ярмальчук. По ее словам, получение согласования государственной экспертизы на пересмотр стоимости занимает 14–25 дней, а основная задержка происходит на этапе выделения денег из бюджета и доведения их до заказчиков. Без увеличения лимитов финансирования они не могут заключить с подрядчиками дополнительные соглашения, которые позволяют получить деньги.

Сейчас подрядчики получают финансирование на проекты, по которым были выданы заключения Главгосэкспертизы в сентябре 2021-го — апреле 2022 года, поясняют в НАИК. «За это время проценты по кредитам давно уже съели компенсацию, которую они должны получить. По нашим данным, средняя компенсация составляет 11–12%», — уточняет глава ассоциации. Она считает, что сейчас необходимо проводить повторную экспертизу, потому что снова произошел рост цен.

В 2022 году правительство распорядилось выделить 71,5 млрд руб. на контракты, стоимость которых увеличилась из-за роста цен на материалы. Из них 31,1 млрд руб. — на федеральные проекты и 40,4 млрд руб. — на региональные. Заказчики направили на рассмотрение Минфина документы, обосновывающие изменения в контрактах на общую сумму 50,3 млрд руб., из них уже одобрены заявки на 42 млрд, рассказали в пресс-службе Минстроя. Заказчики заключили дополнительные соглашения с подрядчиками о выделении почти 34 млрд руб. В 2023 году планируется выделить на удорожание контрактов 43,1 млрд руб., а в 2024 году — еще 21,1 млрд руб. В Минфине не ответили на вопросы РБК, переадресовав их в Минстрой.

В понедельник на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на подорожание контрактов в этом году может понадобиться 180 млрд руб. При этом, по его словам, по выделению 100 млрд руб «большая часть вопросов решена».

Как много проектов нуждаются в пересмотре из-за роста цен на материалы

По данным НОСТРОЙ, положительные заключения государственных экспертиз на изменения контрактов из-за роста цен на стройматериалы получили 2 тыс. федеральных и региональных проектов. Из них 31% относится к сфере образования и культуры, 19% — к транспортному строительству.

Воспользоваться механизмом повышения стоимости контрактов подрядчики могли по 6 тыс. контрактов на общую сумму 5,2 трлн руб., подсчитали в НОСТРОЙ. Но часть подрядчиков решили не обращаться за пересмотром стоимости из-за высокой стадии готовности объектов, часть успела закупить необходимые материалы до повышения цен.

Власти пока согласовали выделение финансирования не по всем проектам, которые успели получить положительные заключения. По федеральным проектам, проходящим повторную проверку стоимости строительства при ее увеличении в Главгосэкспертизе, к началу июля 2022 года было согласовано увеличение стоимости по 606 контрактам, еще 83 находятся в стадии рассмотрения, сообщили РБК в пресс-службе Минстроя. Чтобы повысить стоимость контрактов, в этом году из резервного фонда правительства будет выделено финансирование на 167 федеральных проектов.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Для «эффективного и стопроцентного освоения денежных средств» Минстрой проводит еженедельные совещания с представителями госзаказчиков, министерств и властей регионов, заявили в пресс-службе строительного ведомства. В министерстве также проводят регулярный мониторинг потребности в изменении цен контрактов из-за роста цен на стройматериалы.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
госконтракт Строительство Минстрой инфраструктура стройматериалы подорожание
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