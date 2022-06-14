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Война санкций ,  
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Производство стекла в России упало на 30% из-за санкций и снижения спроса

В прошлом году из-за строительного бума заводы были загружены на 100%
Загрузка стекольных заводов в России снизилась на 30%, сократилось также и производство. Продажи листового стекла упали из-за сокращения спроса на внутреннем рынке, сбоев в логистике и санкций. Это уже привело к снижению цен
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Загрузка производств листового стекла, которое используется прежде всего в строительстве, снизилось на 30%, следует из комментария пресс-службы Минпромторга, поступившего в РБК. В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в прошлом году начиная с марта она держалась на уровне почти 100% из-за высокого спроса, отметили там.

Снизился также и объем производства, поскольку он напрямую зависит от загрузки, уточнили в министерстве. Точных данных по снижению производства по сравнению с прошлым годом в Минпромторге не привели. Но по сравнению с апрелем в мае выпуск листового стекла сократился на 20%, приводит данные министерство со ссылкой на информацию от производителей. В пресс-службе министерства подчеркнули, что потребности внутреннего рынка в стекле полностью обеспечены.

Крупный производитель стекла «Салаватстекло» начал сокращать его выпуск из-за снижения спроса, говорит директор производства листового стекла этой компании Максим Скиртин. По его словам, объем продаж в апреле упал на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а к маю снизился в два раза. Снижение спроса уже повлияло на цены — по итогам мая они снизились на 15–20% к началу года, добавляет он.

С чем связано падение спроса

По данным Минпромторга, до конца апреля 2022 года производство листового стекла в России росло. В апреле объем производства вырос на 3% по сравнению с мартом, а по итогам января—апреля 2022 года рост составил почти 21% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В мае потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства, заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн на форуме в рамках выставки «Мир стекла» в начале июня. По его словам, за первые четыре месяца 2022 года спрос снизился на 20%.

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Но Минстрой не зафиксировал снижения объемов строительства, заявили РБК в министерстве. В ведомстве подчеркивают, что за этот период ввод жилья вырос на 60%, рост выданных разрешений на его строительство вырос на 24%. Однако первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в разговоре с РБК признал, что многие застройщики не начинают новые проекты по возведению не только жилья, но и бизнес-центров и торговых комплексов. При этом уже начатые проекты, финансируемые в том числе из федеральных и региональных бюджетов, «продолжают реализовывать и начинают по графику», говорит он. «Ни в одном регионе остановок нет», — заверил Ломакин.

Снижение активности девелоперов связано с высокой ключевой ставкой, которая действовала в последние месяцы. В конце февраля ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. Необходимость такого повышения регулятор объяснил «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики. После признания Россией независимости ЛНР и ДНР 22 февраля и начала спецоперации на Украине 24 февраля ЕС, США и другие страны ввели против России, российских компаний, чиновников и бизнесменов санкции, которые в том числе заморозили часть активов ЦБ. Высокая ключевая ставка привела к тому, что из-за подорожания банковского финансирования застройщики затормозили вывод на рынок новых проектов. Кроме того, начиная с апреля снизился спрос на жилье, основная часть которого продается в ипотеку. В конце мая ЦБ снизил ставку до 11%.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

По словам исполнительного директора Союза стекольных предприятий (в него входят компании AGC, Gurdian Glass, РСК и другие) Сергея Секина, снижение спроса на стекло связано не только с сокращением новых проектов, но и с сокращением заказов на замену окон. В целом в строительстве 70% листового стекла идет на новостройки, а 30% — на вторичное жилье — это может быть и замена окон частниками, и капремонт, говорит он. Еще один фактор, повлиявший на снижение объемов производства стекла, — остановка автомобильных производств, где также используется листовое стекло. Производство автомобильного стекла, по данным Минпромторга, снизилось в мае более чем на 50%.

Как на спрос повлияли санкции

Спрос на стекло, а вслед за ним и производство падает также из-за сокращения экспорта. Почти 30% российского стекла шло на экспорт, в том числе в страны Европы, объясняет Куприн. Поставки в Европу уже практически прекратились из-за проблем с логистикой, говорит Скиртин, уточняя, что компания ищет другие рынки, на которые можно переориентировать продажи.

С 10 июля вступает в силу запрет на продажу стекла в страны Европы в рамках пятого пакета санкций против России. Кроме того, экспортные продажи в страны Азии, например в Узбекистан, осложняются из-за укрепления рубля, отмечает топ-менеджер «Салаватстекла».

Стекольная продукция имеет высокую зависимость от импортного оборудования, говорит Куприн. В прошлом году из-за высокой загрузки производители не проводили плановый ремонт, во время которого нужно останавливать производство. Поэтому ремонт нужно будет проводить в этом году. Но из-за западных санкций осложнились поставки оборудования. Даже если оборудование уже поставлено, российским специалистам придется устанавливать и запускать его самостоятельно, хотя раньше этим занимались иностранные сертифицированные специалисты, говорит Скиртин.

Авторы
Теги
Компании
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
стекло промышленность строительство жилья санкции
САЛАВАТСТЕКЛО

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