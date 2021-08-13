Господрядчикам позволили компенсировать рост цен на стройматериалы

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Правительство утвердило механизм компенсации роста цен на стройматериалы для подрядчиков, выполняющих госконтракты по строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту для федеральных нужд. Соответствующее постановление опубликовано 13 августа 2021 года, оно подписано премьером Михаилом Мишустиным 9 августа.

Подрядчики по федеральным контрактам со сроком исполнения не менее года и стоимостью более 1 млн руб. смогут отправить заявку на пересмотр цены или срока исполнения работ (но не более чем на 30%). Раньше на такую корректировку могли рассчитывать только исполнители контрактов дороже 100 млн руб. Новый механизм компенсации коснется только контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. Пересмотр стоимости возможен только в отношении пока не выполненных объемов строительства.

В постановлении указан список федеральных заказчиков, которые смогут менять цены госконтрактов: это отдельные министерства и их подведомственные организации, избранные федеральные службы и агентства, несколько вузов (РАНХиГС, МГУ), а также Управделами президента, Генпрокуратура, Верховный суд, Единый заказчик в сфере строительства, «Росатом» и «Роскосмос».

Проект постановления правительства разрабатывал Минстрой, по его замыслу, пересматривать цены госконтрактов могут 35 заказчиков. В итоговом постановлении их число расширили, добавив госкомпанию «Российские автомобильные дороги», а также Министерство юстиции, Федеральную службу исполнения наказаний и Следственный комитет. Постановление касается только федеральных контрактов, но рекомендуется учитывать его для контрактов, заключенных госкомпаниями, и выпустить подобные постановления на региональном уровне.