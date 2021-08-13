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Господрядчикам позволили компенсировать рост цен на стройматериалы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство утвердило механизм компенсации роста цен на стройматериалы для подрядчиков, выполняющих госконтракты по строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту для федеральных нужд. Соответствующее постановление опубликовано 13 августа 2021 года, оно подписано премьером Михаилом Мишустиным 9 августа.

Подрядчики по федеральным контрактам со сроком исполнения не менее года и стоимостью более 1 млн руб. смогут отправить заявку на пересмотр цены или срока исполнения работ (но не более чем на 30%). Раньше на такую корректировку могли рассчитывать только исполнители контрактов дороже 100 млн руб. Новый механизм компенсации коснется только контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. Пересмотр стоимости возможен только в отношении пока не выполненных объемов строительства.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В постановлении указан список федеральных заказчиков, которые смогут менять цены госконтрактов: это отдельные министерства и их подведомственные организации, избранные федеральные службы и агентства, несколько вузов (РАНХиГС, МГУ), а также Управделами президента, Генпрокуратура, Верховный суд, Единый заказчик в сфере строительства, «Росатом» и «Роскосмос».

Проект постановления правительства разрабатывал Минстрой, по его замыслу, пересматривать цены госконтрактов могут 35 заказчиков. В итоговом постановлении их число расширили, добавив госкомпанию «Российские автомобильные дороги», а также Министерство юстиции, Федеральную службу исполнения наказаний и Следственный комитет. Постановление касается только федеральных контрактов, но рекомендуется учитывать его для контрактов, заключенных госкомпаниями, и выпустить подобные постановления на региональном уровне.

О необходимости изменения стоимости госконтрактов чиновники задумались после резкого роста цен на металл в конце прошлого года. Затем выросли цены на древесные материалы, бетон, кирпич, битум и т.п. В июле 2021 года стройматериалы внесли существенный вклад в рост инфляции, став самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров. Они подорожали на 5,1% к июню и 30% год к году. В Минстрое ранее оценили примерный размер компенсаций господрядчикам в 100 млрд руб.

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