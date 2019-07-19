Минэнерго проверит случаи заправки самолетов грязным авиатопливом

«Нахождение в топливе полисилоксанов носит высокий риск для безопасности полетов, в том числе для международных авиакомпаний, заправляющихся в России. В случае реализации этого риска возникнет новый риск — имиджевых и финансовых потерь для нефтяных компаний России», — написали эксперты НИИ ГА. РБК направил запрос в Росавиацию.

Полисилоксаны (силиконы) — соединения органического кремния, бесцветные прозрачные вещества различной степени вязкости, обладают высокой химической и температурной стабильностью. Применяются в качестве смазочных масел, каучуков, теплоносителей и т.д.

Как полисилоксаны влияют на авиатехнику

У обоих самолетов Red Wings некорректно сработала авиационная техника из-за нехарактерных примесей в топливе: на одном из бортов неправильно сработала система отображения запасов топлива, на втором — засорился фильтр двигателя, сделали вывод эксперты НИИ ГА. Два самолета вернулись в Домодедово, а вылетали из разных аэропортов — один из Иркутска, где и заправлялся, второй из турецкого Бодрума (заправлялся там же).

Образование примесей из полисилоксанов может привести к остановке работы силовых установок самолета из-за снижения пропускной способности топливных фильтров, заключили эксперты. «Нефильтрованное» топливо может повредить двигатель, сказал РБК источник, близкий к НИИ. Соединения веществ также могут осесть на лопатках двигателя и вызвать их перегрев и последующее разрушение, говорится в отчете.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ уже возбудило уголовное дело по факту заправки одного из самолетов некачественным топливом, говорится в отчете. Представитель Red Wings отказался от комментариев. Представители СК и НИИ пока не ответили на запросы РБК.

Чем опасны примеси в авиакеросине

Эксперты НИИ впервые выявили отрицательное влияние полисилоксанов на безопасность полетов, говорится в отчете. Следы полисилоксанов встречались и раньше в образцах топлива Омского, Нижегородского, Волгоградского, Хабаровского НПЗ, объектов «Транснефти», а также в ряде организаций авиатопливообеспечения. Пробы брались непосредственно на объектах, а не после использования в самолетах, поясняет близкий к НИИ источник РБК.

Но раньше наличие полисилоксанов не приводило к засорению топливных фильтров и отказу авиационной техники. Не ясно, при какой концентрации возникла угроза, говорит источник РБК. По его словам, в двух пробах, представленный в институт после августовских инцидентов, содержание полисилоксана было «очень большим».

Эксперты НИИ приводят список веществ, которые угрожают безопасности полетов, согласно «международной практике, закрепленной нормативно во всех развитых странах». Полисилоксанов среди них нет. Но в последнем издании британского стандарта на авиационный керосин есть пункт «любые вещества (...), наличие которых в авиатопливе может привести к эксплуатационным проблемам воздушного судна», говорит источник РБК. После августовских инцидентов под эту категорию попали и полисилоксаны, говорится в отчете НИИ.

По мнению экспертов, необходимо продолжить исследование, чтобы выявить предельно допустимую концентрацию вещества в авиатопливе.

Откуда в топливе силикон

Эксперты НИИ не смогли выявить, на каком этапе в авиационное топливо попали силиконовые соединения. Загрязнение могло случиться на всей цепочке — от добычи нефти до закачки керосина в самолет: нефтяники используют полисилоксаны и для увеличения нефтеотдачи пластов и в ходе переработки (в ходе вспомогательных процессов: пеногашение, очистка трубопроводов, в составе смазок и масел для обеспечения работы технологического оборудования). Полисилоксаны могут попадать в топливо и при его перекачке, пишут эксперты.

Нефтяные компании не нашли в своем топливе следов полисилоксанов, такие данные они направили в министерство в ходе расследования, рассказал РБК источник, близкий к министерству. «Технология производства авиатоплива на НПЗ «Роснефти» исключает применение полисилоксанов, соответственно, их попадание в продукт невозможно», — заявил РБК представитель «Роснефти».

Если нефть содержала следы силиконов, они могут остаться в гудроне, но не в керосиновой фракции, говорит руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. На НПЗ нефтяники используют силиконы только во вспомогательных целях, а не в производственном процессе, указывает он. Но в этом случае содержание полисилоксанов в топливе будет ничтожно мало, рассуждает эксперт.

Самым очевидным источником полисилоксанов могут быть некачественные герметики, которые используются при ремонте самолетов, а также силиконовое масло, которое может использоваться в гидравлических приводах в крыле самолета — в случае их разгерметизации, рассуждает Костин.

Силикон мог попасть в фильтры не из топлива, считает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Можно предположить, что при обслуживании топливной системы мог быть использован некачественный герметик или была нарушена технология его применения, согласен Гусаров.

Нужно ли ужесточать контроль за качеством топлива

Минэнерго считает, что проблема загрязнения топливных баков авиатехники полисилоксаном не является обширной — в период 2018 года было отмечено несколько таких случаев, заявил РБК представитель министерства. На сегодня весь керосин, поставляемый в крупные аэропорты, проходит тщательную проверку, добавил он. Тем не менее с марта 2019 года министерство провело «не одно совещание по данной проблематике» и рассматривает возможность создать рабочую группу, чтобы до конца разобраться в причинах попадания в авиатопливо полисилоксанов.

Как иностранные авиакомпании жаловались на качество российского топлива

В январе 2019 года Росавиация сообщила, что зарубежные разработчики двигателей жалуются на качество российского авиатоплива. В результате иностранные производители авиадвигателей — General Electric, Rolls-Royce, PW — ограничивают эксплуатационный ресурс авиамоторов со 100 до 50%, из-за чего авиакомпаниям приходится вдвое чаще проводить техобслуживание изделий, рассказывал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции «Авиатопливо-2019». Причин он не называл. В середине 2015 года в России отменили обязательную сертификация топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов. С тех пор качество топлива по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя перед выпуском в обращение. В январе Росавиация заявила, что новые правила контроля качества топлива предстоит доработать.

Представитель «Аэрофлота» на совещании в Минэнерго в марте сказал, что претензий к качеству топлива у авиакомпании нет, говорит источник РБК, близкий к одному из участников совещания. Представитель авиакомпании не ответил на запрос.

«Роснефть Аэро» поддерживает любые инициативы, направленные на повышение безопасности авиаперелетов, а также усиление контроля качества и расширение методов анализа авиационного топлива, сообщил РБК представитель «Роснефти». Но, по его словам, в компании уже действует эффективная многоступенчатая система контроля за эксплуатационными свойствами авиакеросина. «Газпром нефть» контролирует качество авиатоплива на всех этапах — от выхода на НПЗ до поступления в ТЗК в аэропортах, сказал РБК источник, близкий к компании. Представитель «Газпром нефти» не ответил на запрос.

«Анализ на выявление полисилоксана делается быстро, но он не самый простой и довольно дорого стоит. Вряд ли удастся сделать его системным», — говорит Андрей Костин. По его мнению, в создании системы проверки топлива на наличие полисилоксанов нет необходимости. «Производство авиакеросина по ГОСТу не предполагает использование полисилоксанов, вероятнее всего, они попадают в авиатопливо другим путем. Поэтому эффективнее наладить систему контроля за технологическими процессами перевозки, хранения и заправки топлива», — считает эксперт.

Представители Росавиации, Utair, S7 и «Уральские авиалинии», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» не ответили на запросы РБК.