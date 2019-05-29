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Авиакомпании предупредили о риске срыва указа Путина из-за цен на керосин
Рост цен на авиатопливо может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок, предупреждает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Владимир Путин поручил довести их долю до 50% к 2024 году
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, предупредила о сложностях развития региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо. Об этом говорится в обращении ассоциации от 28 мая, адресованном вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. У РБК есть копия письма, представитель АЭВТ подтвердил подлинность документа.

Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров сообщил РБК, что такие препятствия могут усложнить выполнение майских указов президента. Увеличение доли региональных авиаперевозок в обход Москвы является одной из целей майского указа президента Владимира Путина. Он поручал к 2024 году довести долю таких перелетов до 50%, в 2017 году она составляла всего 23%.

По данным АЭВТ, затраты авиакомпаний на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд руб. В ассоциации подчеркивают, что в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, чем в европейской части России. Так, в декабре 2018 года стоимость тонны керосина в центральных районах составила 46,86 тыс. руб., в Красноярском крае — 54,6 тыс. руб., в Хабаровском крае — 57,8 тыс. руб., а в Сахалинской области и на Камчатке — 64,6 тыс. и 77,2 тыс. руб. соответственно.

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В ассоциации указывают, что рост расходов на авиакеросин в первом квартале 2019 года продолжает оказывать «существенное влияние» на затраты авиакомпаний — они выросли еще на 5–10%.

РБК направил запрос представителю Трутнева.

В начале апреля Минфин согласился обнулить НДС на внутрироссийские полеты в обход Москвы в рамках государственной поддержки авиакомпаний. Ведомство подчеркивало, что эта мера должна увеличить спрос на региональные рейсы, позволить компаниям частично компенсировать расходы на подорожавший авиакеросин, а также разгрузить Московский авиационный узел — Шереметьево, Домодедово и Внуково. В пресс-службе «Аэропортов регионов» говорили РБК, что обнуление НДС поможет увеличить пассажиропоток к 2020 году «как минимум на 13%».

«Обнуление НДС [на внутрироссийских полетах в обход Москвы], как одна из мер поддержек региональных перевозок, будет введена в лучшем случае 1 июля [2019 года]. Это запоздало, ведь полсезона уже на тот момент пройдет», — сказал РБК Шокуров. Он отметил, что суммарно это позволит компаниям сэкономить 10–12 млрд руб. при общем убытке около 50 млрд руб. за 2018 год (из них около трети расходов — на авиакеросин).

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Президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков подтверждает, что обнуление НДС поможет региональной авиации, но проблему с топливом не решит. «Авиакеросин в регионах всегда стоил намного дороже, чем в Москве, из-за малых объемов полетов в регионах и специфики транспортировки нефтепродуктов в местные аэропорты. Без авиации дальние регионы России не могут полноценно экономически развиваться <...> Поэтому в интересах государства оказывать все формы поддержки региональным авиаперевозчикам», — передал он РБК через представителя.

Еще одна мера поддержки — выплата субсидий на перевозки в Крым и на Дальний Восток, но и в общей сложности они составляют лишь около 10 млрд руб. ежегодно и охватывают 3–4% от числа всех перевезенных пассажиров (около 1,4 млн человек), добавляет Шокуров. «Для поддержки деятельности компаний важен комплекс мер. Среди них — увеличение возмещения акциза на топливо и выплаты компенсаций [из-за роста цен на топливо]», — заключил замглавы АЭВТ.

На прошлой неделе гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков также заявил о необходимости увеличить господдержку авиаотрасли. По его словам, в противном случае придется повышать цены, отказавшись от доступных тарифов. «Если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно», — подчеркивал топ-менеджер.

Представитель крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот», которая в отличие от S7 и Utair не входит в АЭВТ, не ответил на запрос РБК.

Рост цен на топливо является «проблемой номер один» для перевозчиков, считает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Если авиакомпании полностью переложат подорожание керосина в стоимость билета, это может негативно отразиться на спросе. Если же продолжат удерживать стоимость без достаточной господдержки, то многие региональные направления окажутся полностью убыточными и неинтересными для перевозчиков», — подытожил он.

Автор: Мария Кокорева
Теги: авиаперевозки, "майские указы" президента
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