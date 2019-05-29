Авиакомпании предупредили о риске срыва указа Путина из-за цен на керосин

Рост цен на авиатопливо может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок, предупреждает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Владимир Путин поручил довести их долю до 50% к 2024 году

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, предупредила о сложностях развития региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо. Об этом говорится в обращении ассоциации от 28 мая, адресованном вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. У РБК есть копия письма, представитель АЭВТ подтвердил подлинность документа.

Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров сообщил РБК, что такие препятствия могут усложнить выполнение майских указов президента. Увеличение доли региональных авиаперевозок в обход Москвы является одной из целей майского указа президента Владимира Путина. Он поручал к 2024 году довести долю таких перелетов до 50%, в 2017 году она составляла всего 23%.

По данным АЭВТ, затраты авиакомпаний на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд руб. В ассоциации подчеркивают, что в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, чем в европейской части России. Так, в декабре 2018 года стоимость тонны керосина в центральных районах составила 46,86 тыс. руб., в Красноярском крае — 54,6 тыс. руб., в Хабаровском крае — 57,8 тыс. руб., а в Сахалинской области и на Камчатке — 64,6 тыс. и 77,2 тыс. руб. соответственно.

В ассоциации указывают, что рост расходов на авиакеросин в первом квартале 2019 года продолжает оказывать «существенное влияние» на затраты авиакомпаний — они выросли еще на 5–10%.