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«Ведомости» узнали об изменении стратегии для металлургии ради UC Rusal
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«Ведомости» узнали об изменении стратегии для металлургии ради UC Rusal
Новые санкции США, 11:30
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«Ведомости» узнали об изменении стратегии для металлургии ради UC Rusal
Для стимуляции спроса на алюминий внутри страны Минпромторг добавил в стратегию по развитию металлургии в России новые инвестпроекты. Их число резко выросло после введения санкций против UC Rusal
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 года, разработанную Минпромторгом, внесены изменения, которые должны помочь компании UC Rusal с реализацией алюминия на внутреннем рынке.

Об этом со ссылкой на документ сообщают «Ведомости», подлинность новой стратегии подтвердили три источника издания в крупных металлургических компаниях. В стратегии упомянуто в общей сложности 140 инвестиционных проектов.

Все изменения документа — а это 42 новых инвестпроекта, предусматривающих увеличение переработки алюминия в России, — были внесены в стратегию после того, как американский Минюст ввел санкции против металлургической компании UC Rusal и ее владельца, миллиардера Олега Дерипаски. Всего в документе почти половина всех инвестпроектов (65) либо заявлена UC Rusal, либо связана с увеличением переработки алюминия. Их общая емкость составляет около 525 тыс. т, а если считать только новые — 363 тыс. т алюминия, указывает газета.

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Среди новых элементов стратегии — проекты по импортозамещению деталей двигателей (5 тыс. т в год), проекты по производству автокомпонентов Bosch и Conti (5 тыс. т. в год), производство проводки и кабелей (около 43 тыс. т) и производство кухонной утвари (100 т).

В Минпромторге на запрос газеты не ответили. Представитель UC Rusal заявил, что внутренний рынок для компании всегда был приоритетом. По его словам, к 2021 году в компании рассчитывают ​увеличить поставки на внутренний рынок до 1,5 млн т в год «за счет создания совместно с российскими и зарубежными партнерами новых технологических производств с использованием алюминия».

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​В прошлом году компания Дерипаски произвела 3,7 млн т первичного алюминия, продала чуть больше — 3,96 млн т. На внутренний рынок пришлось 18% продаж, или 712 тыс. т, указывает газета.

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Потребление алюминия в России все еще почти на треть отстает от уровня развитых стран, сообщил РБК представитель Алюминиевой ассоциации.

Источник РБК, близкий к UC Rusal, рассказал, что, если компании придется сокращать производство, без работы останутся ее сотрудники в регионах, «где другой работы, кроме как на предприятиях компании, нет». По его словам, под угрозой приостановки мощности в объеме более 2 млн т. ​

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что задача по стимулированию внутреннего рынка алюминия также может решаться за счет ограничения и прямого снижения импорта. Для этого на совещании с представителями Rusal у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждалось введение заградительных ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания ВТО. В настоящий момент эти тарифы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляют 5–15%.

Кроме того, госкомпании могут обязать внести в свои профильные документы дополнения, «касающиеся закупок продукции с использованием алюминия у российских предприятий».

Под санкции UC Rusal и другие компании Дерипаски, в том числе En+ и группа ГАЗ, попали в апреле. Минфин США затем допустил смягчение или снятие этих ограничений, но только если Дерипаска перестанет их контролировать. Под давлением Вашингтона 18 мая предприниматель покинул совет директоров En+, а 26 мая ушел из совета директоров UC Rusal.

Авторы: Наталья Демченко, Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , алюминий , производство , стратегия
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