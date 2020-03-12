Швейцарский оператор duty free заплатил €73,7 млн за доступ во Внуково

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Швейцарская Dufry, оператор беспошлинной торговли в 65 странах, в своем годовом отчете раскрыла подробности сделки по покупке бизнеса в российском аэропорту Внуково.

В июне 2019 года Dufry объявила о том, что приобретет 60% компании RegStaer, которая управляет 30 магазинами во Внуково — как duty free, так тем, что взимают пошлины. Общая площадь всех магазинов — 6,8 тыс. кв. м.

Сделка была закрыта в прошлом ноябре, уточняет в своей отчетности Dufry. По итогам года выручка RegStaer в пересчете на евро составила €76,3 млн (около 5,5 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за прошлый год), операционная прибыль — €8,3 млн (600 млн руб.).

За 60% в управляющей компании Dufry заплатила €73,7 млн (5,3 млрд руб.), указано в отчетности.

У владельца оставшихся 40% компании, управляющей магазинами во Внуково, есть опцион через три года продать свою долю, если будут достигнуты заранее определенные показатели по развитию бизнеса.