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Бизнес ,  
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Швейцарский оператор duty free заплатил €73,7 млн за доступ во Внуково

Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Швейцарская Dufry, оператор беспошлинной торговли в 65 странах, в своем годовом отчете раскрыла подробности сделки по покупке бизнеса в российском аэропорту Внуково.

В июне 2019 года Dufry объявила о том, что приобретет 60% компании RegStaer, которая управляет 30 магазинами во Внуково — как duty free, так тем, что взимают пошлины. Общая площадь всех магазинов — 6,8 тыс. кв. м.

Сделка была закрыта в прошлом ноябре, уточняет в своей отчетности Dufry. По итогам года выручка RegStaer в пересчете на евро составила €76,3 млн (около 5,5 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за прошлый год), операционная прибыль — €8,3 млн (600 млн руб.).

За 60% в управляющей компании Dufry заплатила €73,7 млн (5,3 млрд руб.), указано в отчетности.

У владельца оставшихся 40% компании, управляющей магазинами во Внуково, есть опцион через три года продать свою долю, если будут достигнуты заранее определенные показатели по развитию бизнеса.

Продавца Dufry не называла. В первом сообщении лишь приводились слова Александра Баева, который был указан как основатель RegStaer.

На сайте RegStaer ее юрлицом указано ООО «Регстаэр — М», в которой, согласно данным ЕГРЮЛ на ноябрь 2019 года, 60% принадлежит кипрской Dufry Staer Holding Ltd, 40% — ООО «АВ Холдинг». Его владельцами, в свою очередь, выступают Владимир Скоч (75%), председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев (16,5%) и АО «Компания Юнокс», чей основной бенефициар неизвестен.

Семья Скочей распоряжается, по информации Forbes, 61,5% аэропорта Внуково. Состояние сына Владимира Скоча Андрея журнал Forbes оценивает в $5,2 млрд.

РБК направил запрос в RegStaer и Виталию Ванцеву через пресс-службу «Внуково».

Став мажоритарным владельцем RegStaer, швейцарская Dufry, как указано в ее отчетности, получила доступ во все аэропорты Московского авиаузла: оператор беспошлинной торговли также ведет свой бизнес в Шереметьево и Домодедово.

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