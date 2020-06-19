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Бизнес ,  
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Гендиректором «Ила» стал первый замглавы ОАК

Предыдущий глава предприятия Юрий Грудинин проработал на этом посту чуть более года
Сергей Ярковой
Сергей Ярковой (Фото: пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации)

Сергей Ярковой, первый вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации, возглавил ПАО «Ил». Об этом говорится в сообщении ОАК, поступившем в РБК.

Работу на посту гендиректора «Ила» он будет совмещать с должностью первого вице-президента ОАК. «Это решение находится в рамках корпоративной трансформации ОАК и реализации программы финансового оздоровления корпорации», — сообщила пресс-служба корпорации.

Прежний руководитель «Ила» Юрий Грудинин покидает компанию. Главой «Ильюшина» он проработал чуть более года — на этот пост он пришел в апреле 2019 года. До этого компанией руководил Алексей Рогозин, сын главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В июле 2019 года после назначения Грудинина в «Ильюшине» прошли сокращения. На предприятии это назвали «настройкой профессиональной команды предприятия».

Сергей Ярковой — выпускник МФТИ. В 2008 году он возглавил департамент в «Вертолетах России», к 2013-му стал заместителем генерального директора по финансам и развитию. В ОАК Ярковой работает с 2015 года. До 2018 года он занимал пост директора по экономике и финансам.

Новым гендиректором «Туполева» стал экс-глава завода в Казани
Бизнес
Ронис Шарипов

В июле на внеочередном собрании акционеров ПАО «Ил» планируется рассмотрение вопроса передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Ил» в ПАО «ОАК», сообщили в госкорпорации.

Это вторая за последние несколько недель смена руководителя крупной авиастроительной компании в составе ОАК. В начале июня новым генеральным директором ПАО «Туполев» стал Ронис Шарипов, возглавлявший до этого казанское НПО «Радиоэлектроника имени В.И. Шимко» из структуры «Ростеха».

Авторы: Инна Сидоркова, Георгий Тадтаев
Теги: ОАК, «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»
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