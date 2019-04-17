Грудинина назначили главой «Ильюшина»

Юрий Грудинин, бывший руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, официально назначен гендиректором ПАО «Ил». Об этом говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Такое решение совет директоров «Ильюшина» принял на заседании 16 апреля. Полномочия предыдущего руководителя — Алексея Рогозина — истекают в пятницу, 19 апреля. Грудинин возглавит компанию на следующий день.

О смене Алексея Рогозина, сына главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на Грудинина Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила в начале апреля. Рогозин также покинул должность вице-президента ОАК.​ Причины перестановок не назывались.

​Юрию Грудинину 60 лет. Он окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище и программу магистра делового администрирования в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». В ОАК пришел в 2006 году, с 2013 года был советником президента корпорации. Пост гендиректора ТАНТК им. Георгия Бериева занимал с 2015 года.