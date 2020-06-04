Новым гендиректором «Туполева» стал экс-глава завода в Казани

Прежний руководитель Александр Конюхов покидает компанию после четырех лет работы

Ронис Шарипов (Фото: tatarstan.ru)

Новым генеральным директором ПАО «Туполев» стал Ронис Шарипов. Как рассказали РБК в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, такое решение было принято советом директоров.

На посту гендиректора «Туполева» Шарипов сменил Александра Конюхова, который возглавлял компанию с 2016 года.

«Опыт Рониса Шарипова будет востребован в компании «Туполев», позволит продолжить реализацию стратегических планов развития и выполнение стоящих перед предприятием и КБ важнейших государственных задач», — указали в ОАК.

Шарипов с 2013 года руководил казанским НПО «Радиоэлектроника имени В.И. Шимко», которое входит в авиационный кластер госкорпорации «Ростех». Также за время своей карьеры он возглавлял ОАО «Радиоприбор», работал первым зампредом правительства Амурской области, работал на руководящих должностях в правительственных структурах Татарстана.