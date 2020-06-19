Глава РФПИ заявил о планах докапитализации фонда в 2020 году

Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает в 2020 году получить на докапитализацию 30 млрд руб. из ФНБ. Это предусмотрено механизмом работы фонда, который согласован Минфином, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Несмотря на кризис из-за коронавируса, государство не планирует забирать прибыль РФПИ, а наоборот, будет его докапитализировать. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Будут реализованы планы по докапитализации РФПИ, в том числе в этом году», — сказал Дмитриев. «У нас есть очень четкий подход, согласованный с Минфином, согласно которому при падении объема средств РФПИ ниже 30 млрд руб. Минфин нам выдает еще 30 млрд руб. из средств ФНБ. Но мы пока не упали ниже этой планки», — добавил он.

«Принципиальное согласие имеется, идет обсуждение финансовых условий приобретения паев РФПИ за счет ФНБ», — подтвердили РБК в пресс-службе Минфина.

Представитель РФПИ уточнил РБК, что объем докапитализации может составить минимум 30 млрд руб. С момента основания в 2011 году фонд уже проинвестировал более 125 млрд руб. средств ФНБ в различные проекты «на возвратной и защищенной основе», добавил он.