Глава РФПИ заявил о планах докапитализации фонда в 2020 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 14:12
В Москве прирост новых случаев COVID-19 за месяц сократился в четыре раза Общество, 15:24 Как активному предпринимателю получить грант на свой бизнес РБК и Промсвязьбанк, 15:22 Росгидромет предупредил москвичей о грозе и ветре 19 и 20 июня Общество, 15:19 Умер сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса актер Иэн Холм Общество, 15:15 Потанин отчитался Путину о тратах на ликвидацию разлива нефти в Норильске Бизнес, 15:15 Перевод через банкоматы Сбербанка стал платным. У Bitcoin комиссии ниже Крипто, 15:06 Где деньги: как выгоднее кредитоваться в России — анализ «Фридом Финанс» Pro, 14:58 Лукашенко описал отношения с Путиным словами «ничего у нас не искрит» Политика, 14:55 Почему Ленобласть инвестирует в развитие индустриальных парков Партнерский материал, 14:52 Путин заявил о переломе ситуации с разливом топлива под Норильском Общество, 14:48 Путин провел телефонный разговор с Лукашенко Политика, 14:47 Болтон рассказал о боязни главы Мифина США подорвать доллар санкциями Политика, 14:36 Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за публикацию мнения о вирусе Общество, 14:34 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 14:28
Бизнес ,  
0 

Глава РФПИ заявил о планах докапитализации фонда в 2020 году

Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает в 2020 году получить на докапитализацию 30 млрд руб. из ФНБ. Это предусмотрено механизмом работы фонда, который согласован Минфином, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Несмотря на кризис из-за коронавируса, государство не планирует забирать прибыль РФПИ, а наоборот, будет его докапитализировать. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Будут реализованы планы по докапитализации РФПИ, в том числе в этом году», — сказал Дмитриев. «У нас есть очень четкий подход, согласованный с Минфином, согласно которому при падении объема средств РФПИ ниже 30 млрд руб. Минфин нам выдает еще 30 млрд руб. из средств ФНБ. Но мы пока не упали ниже этой планки», — добавил он.

Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев»
Бизнес
Кирилл Дмитриев

«Принципиальное согласие имеется, идет обсуждение финансовых условий приобретения паев РФПИ за счет ФНБ», — подтвердили РБК в пресс-службе Минфина.

Представитель РФПИ уточнил РБК, что объем докапитализации может составить минимум 30 млрд руб. С момента основания в 2011 году фонд уже проинвестировал более 125 млрд руб. средств ФНБ в различные проекты «на возвратной и защищенной основе», добавил он.

Всего же за девять лет РФПИ с партнерами проинвестировали 1,9 трлн руб., из них 1,7 трлн руб. за счет банков и соинвесторов, сказал президент Владимир Путин на встрече с Дмитриевым 5 июня. Таким образом, РФПИ инвестировал около 200 млрд руб., получив деньги не только из ФНБ, но и напрямую из бюджета. Но представитель РФПИ не стал комментировать объем средств, выделенных из бюджета на деятельность фонда.

По словам Дмитриева, в среднем все инвестиции РФПИ возвращаются государству только за счет налогов в течение четырех лет. «Мы уже вернули таким образом все бюджетные деньги, вложенные в фонд, за счет налогов и социальных отчислений. В ближайшие четыре года общий объем возвращенных в бюджет средств превысит объем инвестиций более чем в два раза», — сказал глава РФПИ в интервью РБК. «Почему так происходит? Потому что на каждый наш рубль мы привлекаем 7–10 руб. от наших партнеров. Это идет в развитие, компания начинает расти и увеличивать налоги, но не с одного нашего рубля, а с семи-десяти. И кроме налогового эффекта сами инвестиции РФПИ генерируют дополнительную доходность», — заключил он.

Авторы: Тимофей Дзядко, Ирина Парфентьева, Юлия Старостина
Теги: РФПИ
Материалы по теме
Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах
Бизнес
Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter