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Авария с топливом в Норильске ,  
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Власти проверят 426 объектов хранения и транспортировки нефти в Арктике

Ростехнадзор и Росприроднадзор до конца 2020 года проверят 426 объектов по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов в Арктике. Такое решение было принято после аварии с разливом более 21 тыс. т дизеля на ТЭЦ «Норникеля»
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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ростехнадзор, Росприроднадзор и МЧС предлагают в 2020 году проверить объекты хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов в Арктической зоне. Об этом говорится в письме замглавы Ростехнадзора Александра Трембицкого, которое он отправил 11 июня вице-премьеру Виктории Абрамченко.

У РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили представители Абрамченко и Ростехнадзора.

Кого проверят в Арктике

Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в Арктической зоне 4 июня, на следующий день после того, как президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения из-за разлива более 21 тыс. т дизтоплива на ТЭЦ-3 «Норникеля» под Норильском. В пятницу, 19 июня, на совещании у Путина, посвященном первым итогам ликвидации этой аварии, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что будет проверено 426 объектов в Арктике. Эту же цифру подтвердил замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов, который также был на этом совещании.

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать
Бизнес
Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

«Мы совместно с Росприроднадзором и МЧС вместе с коллегами из вертикально интегрированных компаний, которые работают в Арктической зоне, провели установочное совещание и договорились, что вместе начинаем совместную работу по проверкам аналогичных объектов, которые [как и резервуар на ТЭЦ-3, из-за разрушения которого вытекло более 21 тыс. т дизтоплива] предназначены для хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов», — сказал Ферапонтов. Такие объекты несут «наибольший риск» причинения вреда окружающей среде, говорится в письме его коллеги Трембицкого. Поэтому, по его словам, первоочередной задачей по предупреждению ситуаций чрезвычайного характера являются обследование таких объектов и оценка их технического состояния.

Из-за чего произошла авария на ТЭЦ-3

Авария на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошла 29 мая. Из поврежденного резервуара вытекло около 21 тыс. т нефтепродуктов, площадь загрязнения превысила 180 тыс. кв. м. Власти Красноярского края и «Норникель» утверждали, что к аварии могло привести таяние вечной мерзлоты, из-за чего опоры и фундамент, на которых стоял резервуар, просели и у емкости оторвалось днище.

Были одобрены два перечня опасных производственных объектов, подлежащих проверкам, сказал РБК представитель Ростехнадзора. В основной перечень вошли объекты, содержащие сооружения для хранения нефти и нефтепродуктов. А расширенный перечень включает также объекты транспортировки, добычи нефти и нефтепродуктов, а также опасные производственные объекты со складами опасных веществ.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин сказал РБК, что в Арктической зоне находится магистральный трубопровод «Транснефти» «Заполярье Пурпе». «Предприятие работает в штатном режиме. К проверке мы готовы», — отметил он.

«Роснефть» ведет свою деятельность в соответствии с «высокими российскими и международными стандартами экологичности и технологической безопасности бизнеса», заявил ее представитель. Компания «на постоянной основе эффективно взаимодействует с органами госвласти, осуществляющими контрольные и надзорные функции в этой сфере», добавил он.

А представитель ЛУКОЙЛа сказал, что в компанию уже поступают запросы информации от Ростехнадзора. «ЛУКОЙЛ постоянно проводит оценку технического состояния своих объектов по транспортировке нефти, в том числе расположенных в Арктической зоне. Все эти объекты построены в полном соответствии с экологическими требованиями и отвечают международным стандартам безопасности. Например, резервуары Варандейского терминала, построенного на вечной мерзлоте, имеют двойные стенки по принципу «стакан в стакане» для исключения разливов нефти», — подчеркнул он.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сколько времени будет длиться проверка

На совещании у Путина Ферапонтов пообещал «постараться» завершить проверку 426 опасных производственных объектов к 23 июля и доложить об этом президенту. До 23 июля Ростехнадзор планирует завершить основной этап проверок, уточнил представитель ведомства. «Я жду вашего доклада», — ответил на это Путин.

«Я думаю, что мы будем до конца года такие проверочные мероприятия проводить», — уточнила Радионова на том же совещании.

Путин также констатировал, что по итогам двух недель удалось «переломить ситуацию» по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. «За прошедшие недели проведена действительно большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию, [глава МЧС] Евгений Николаевич [Зиничев] мне регулярно об этом докладывал, [удалось] локализовать разлив топлива, а затем приступить к очистке загрязненных площадей», — подчеркнул он.

Но сотрудники «Норникеля» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба, считает Путин. На рекультивацию пострадавшего грунта и восстановление водных ресурсов, по его словам, потребуется «значительное время».

Потанин отчитался Путину о тратах на ликвидацию разлива нефти в Норильске
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Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае

Крупнейший совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин, который также участвовал в совещании, снова пообещал полностью профинансировать работы по ликвидации последствий аварии. По его словам, на эти цели уже выделено 5 млрд руб. «И в дальнейшем мы, выполняя наше обещание, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет», — сказал он. Ранее Потанин говорил, что «Норникель» потратит на ликвидацию аварии 10 млрд руб. и выше. По его словам, теперь компании предстоит очистить собранную водонефтяную смесь, разделив ее на нефтепродукты и воду.

Еще 13,5 млрд руб. компания направит на ревизию и укрепление аналогичных объектов по хранению топлива, добавил глава «Норникеля» 19 июня. Таким образом, расходы компании могут составить 23,5 млрд руб.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: транспортировка нефти, Арктика, Ростехнадзор, Росприроднадзор ..., Виктория Абрамченко
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