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Лисин ответил на анекдот Чубайса шуткой про умную женщину
Ранее на заседании РСПП он раскритиковал заявление Чубайса о «неправильных олигархах» и назвал поведение главы «Роснано» «неэтичным». Чубайс заявил, что все вокруг — «неправильные олигархи, а он один правильный», добавлял Лисин
Владимир Лисин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин на анекдот главы «Роснано» Анатолия Чубайса ответил встречной шуткой.

«На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки», — передал владелец НЛМК РБК через своего представителя.

Бизнес
Лисин обвинил Чубайса в неэтичности из-за слов о «неправильных олигархах»

Конфликт между Лисиным и Чубайсом возник ранее в среду, 19 июня, на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам владельца НЛМК, глава «Роснано» назвал себя единственным правильным олигархом, когда все вокруг — неправильные, в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. Чубайс говорил о развитии возобновляемой энергетики и отметил, что «несмотря на сопротивление некоторых олигархов» Россия выбрала правильную позицию по этому вопросу.

Лисин раскритиковал Чубайса за такое заявление, в котором он публично «приклеивает ярлыки «неправильных олигархов». Поведение главы госкорпорации бизнесмен назвал неэтичным. Он также попросил РСПП дать оценку таким высказываниям.

Источник РБК, близкий к бюро РСПП, рассказал, что этот вопрос обсуждался в формате дружеской беседы и в итоге по решению большинства участников не был включен в итоговый протокол.

Бизнес
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

В ответ на это Чубайс ответил шуткой. «Умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — передал он РБК через своего представителя.

Авторы: Анна Трунина, Светлана Бурмистрова
Теги: Владимир Лисин, Анатолий Чубайс, НЛМК, «Роснано», РСПП, анекдот
РБК
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