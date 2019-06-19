Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Анатолий Чубайс (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику со стороны владельца НЛМК Владимира Лисина, который на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обвинил его за публичное «приклеивание ярлыков «неправильных олигархов».

«Его (Лисина. — РБК) сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот про то, что «умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — передал глава «Роснано» через своего представителя.

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