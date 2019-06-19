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Бизнес ,  
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Лисин обвинил Чубайса в неэтичности из-за слов о «неправильных олигархах»
Основной акционер НЛМК Владимир Лисин на заседании РСПП раскритиковал заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о «неправильных олигархах». Лисин сказал РБК, что поведение Чубайса «неэтично»
Владимир Лисин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В среду, 19 июня, на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) владелец НЛМК Владимир Лисин (занимает второе место в рейтинге богатейших россиян журнала Forbes, оценка состояния — $21,3 млрд) раскритиковал председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса за публичное «приклеивание ярлыков «неправильных олигархов». Об этом РБК рассказали два участника совещания.

«Разговаривали о неэтичном поведении одного из членов бюро», — сообщил РБК по итогам заседания сам Лисин. Он уточнил, что речь идет о Чубайсе. «Он сказал, что все — неправильные олигархи, а он один правильный», — пояснил бизнесмен.

Лисин попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям членов бюро с точки зрения этических норм. Представители Чубайса отказался от комментариев, представитель РСПП пока не ответил на запрос РБК.

Владельца НЛМК возмутило заявление Чубайса, которое он сделал в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума 7 июня. Говоря о развитии возобновляемой энергетики, Чубайс в интервью радиостанции Business FM отметил, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики, который и сохранит ее глобальной энергетической державой в неограниченном будущем».

В своих заявлениях Чубайс противопоставляет «свою якобы правильную позицию сопротивлению некоторых олигархов» для продвижения России вперед, заявил Лисин на заседании РСПП 19 июня (его слова передали РБК два участника совещания). Он отметил, что право членов бюро высказывать свое личное мнение открыто не означает, что у них есть право «приклеивать ярлыки неправильных олигархов», в случае если это мнение не совпадает с большинством.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Владимир Лисин, Анатолий Чубайс
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