Счетная палата выявила падение пропускной способности Домодедово на 35%

Из-за модернизации в аэропорту было демонтировано оборудование для радиотехнического обеспечения полетов и частично разобрана взлетно-посадочная полоса, указывает государственный аудитор

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В результате модернизации аэропорта Домодедово, которую с 2012 года ведут Росавиация и оператор ОАО «Международный аэропорт Домодедово», пропускная способность воздушной гавани снизилась более чем на треть. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) после проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта Домодедово.

«Существующая взлетно-посадочная полоса (ВПП-2) частично разобрана — ее длина сократилась с 3,8 тыс. до 2,4 тыс. м. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%», — говорится в сообщении проверяющего ведомства.

Кроме того, к новому терминалу, здание которого возвел инвестор, не были построены перроны, из-за чего новый терминал сейчас простаивает. «Перенос сроков строительства второй полосы и перронов с 2016 на 2019 год повлек увеличение стоимости работ на 4,1 млрд и 538,4 млн руб. соответственно», — указывает Счетная палата.

Кроме того, аудиторы СП указали на срыв сроков по реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Сдать ее должны были еще в 2014 году, однако контракт до сих пор не выполнен, а в Федеральной адресной инвестиционной программе на 2019–2021 годы средства на завершение работ по этой ВПП не предусмотрены. «Объем незавершенного строительства составляет 1,8 млрд руб. Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн руб., приобретенное в 2012–2013 годах, истекли еще в 2015 году», — цитирует ведомство выводы аудитора Валерия Богомолова.