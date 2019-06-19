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Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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Счетная палата выявила падение пропускной способности Домодедово на 35%
Из-за модернизации в аэропорту было демонтировано оборудование для радиотехнического обеспечения полетов и частично разобрана взлетно-посадочная полоса, указывает государственный аудитор
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В результате модернизации аэропорта Домодедово, которую с 2012 года ведут Росавиация и оператор ОАО «Международный аэропорт Домодедово», пропускная способность воздушной гавани снизилась более чем на треть. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) после проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта Домодедово.

«Существующая взлетно-посадочная полоса (ВПП-2) частично разобрана — ее длина сократилась с 3,8 тыс. до 2,4 тыс. м. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%», — говорится в сообщении проверяющего ведомства.

Кроме того, к новому терминалу, здание которого возвел инвестор, не были построены перроны, из-за чего новый терминал сейчас простаивает. «Перенос сроков строительства второй полосы и перронов с 2016 на 2019 год повлек увеличение стоимости работ на 4,1 млрд и 538,4 млн руб. соответственно», — указывает Счетная палата.

Кроме того, аудиторы СП указали на срыв сроков по реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Сдать ее должны были еще в 2014 году, однако контракт до сих пор не выполнен, а в Федеральной адресной инвестиционной программе на 2019–2021 годы средства на завершение работ по этой ВПП не предусмотрены. «Объем незавершенного строительства составляет 1,8 млрд руб. Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн руб., приобретенное в 2012–2013 годах, истекли еще в 2015 году», — цитирует ведомство выводы аудитора Валерия Богомолова.

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Кроме того, Счетная палата указывает, что Росавиация привлекла к выполнению работ по строительству второй ВПП подрядчика ЗАО «Су-1», несмотря на то что компания не справилась с задачей реконструкции первой ВПП. При этом контракт с организацией был расторгнут только в конце 2018 года: к тому моменту два года уже шла процедура банкротства «Су-1», отмечает проверяющее ведомство.

На то, чтобы достроить данные объекты, Росавиация уже запросила у правительства дополнительные 3,5 млрд руб. на 2019 год, сообщил Счетной палате руководитель Росавиации Александр Нерадько. Ранее замминистра транспорта Александр Юрчик говорил, что на достройку перронов и второй ВПП Минтранс попросил у правительства 11 млрд руб.

РБК направил запросы в пресс-службу Домодедово и в Росавиацию.

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Помимо Домодедово Счетная палата провела анализ расходования средств на реконструкцию челябинского аэропорта Баландино, которая проводится в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИК в этом городе в 2020 году.

Реконструкцию этого аэропорта ведет общество «Центродорстрой», с которым Администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах четыре контракта на 4,1 млрд руб. Подрядчик уже не укладывается в график, констатирует Счетная палата: стоимость принятых на данный день работ составляет 200 млн руб. (5% от стоимости заключенных контрактов), а сроки их выполнения по контрактам вдвое меньше, чем в проекте организации работ: 13 месяцев вместо 24.

В Росавиации отставание от графика объяснили тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось. «Сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта, в том числе по требованию Федеральной службы охраны (ФСО)», — цитируется пояснение Нерадько. По его словам, сейчас работы по реконструкции Баландино «идут полным ходом».

Авторы: Наталья Демченко, Мария Кокорева
Теги: Домодедово, Счетная палата, аудит, модернизация
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