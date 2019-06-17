В аэропорту Домодедово установили лазерные алкотестеры

В столичном аэропорту Домодедово в тестовом режиме стали проверять всех сотрудников на состояние алкогольного опьянения. В поступившем в РБК сообщении пресс-службы указывается, что лазерные алкотестеры (алкорамки) установили на контрольно-пропускном пункте.

Суть заключается в том, что подошедший к рамке сотрудник должен будет дунуть в ее сторону. Если система обнаружит признаки алкоголя, то турникет не откроется и человек не сможет попасть на работу.

Пресс-секретарь Домодедово Александр Волков указал, что новое оборудование «позволит автоматизировать медицинский контроль и получить 100-процентный результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов».

В декабре прошлого года президенту Владимиру Путину во время рабочей поездки на Челябинский трубопрокатный завод рассказали, что всех сотрудников там проверяют на алкотестере. Глава государства в ответ пошутил, что введет такую же систему в администрации президента и правительстве. «Хуже не будет, точно», — сказал Путин.