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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В аэропорту Домодедово установили лазерные алкотестеры

В столичном аэропорту Домодедово в тестовом режиме стали проверять всех сотрудников на состояние алкогольного опьянения. В поступившем в РБК сообщении пресс-службы указывается, что лазерные алкотестеры (алкорамки) установили на контрольно-пропускном пункте.

Суть заключается в том, что подошедший к рамке сотрудник должен будет дунуть в ее сторону. Если система обнаружит признаки алкоголя, то турникет не откроется и человек не сможет попасть на работу.

Пресс-секретарь Домодедово Александр Волков указал, что новое оборудование «позволит автоматизировать медицинский контроль и получить 100-процентный результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов».

В декабре прошлого года президенту Владимиру Путину во время рабочей поездки на Челябинский трубопрокатный завод рассказали, что всех сотрудников там проверяют на алкотестере. Глава государства в ответ пошутил, что введет такую же систему в администрации президента и правительстве. «Хуже не будет, точно», — сказал Путин.

Теги: аэропорт Домодедово, алкоголь
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