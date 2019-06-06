Вексельберг сообщил об ограничении общения с Блаватником из-за санкций

По словам Вексельберга, чтобы он и его бывший однокурсник Леонид Блаватник могли поговорить, последнему необходимо разрешение властей США

Виктор Вексельберг и Леонид Блаватник (слева направо) (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и владелец американской Access Industries Леонид Блаватник почти прекратили общение из-за санкций, пишет Financial Times.

«Конечно, прошлый год был очень чувствительным для нас», — сказал Вексельберг и добавил, что по закону не может общаться с Блаватником. «Время от времени он получает разрешение, и мы можем поговорить», — заявил российский бизнесмен.

По словам Вексельберга, вновь работать с Блаватником будет сложно. «Вам следует понять наши отношения. Лен мой друг, он очень активен в России, но очень редко просит меня помочь ему в России, поскольку у него есть свои связи», — рассказал Вексельберг. Он добавил, что в свою очередь редко просит Блаватника о помощи в США. «Таковы наши отношения», — сказал бизнесмен.

В общем случае личные коммуникации с лицами из санкционного списка SDN американцам не запрещены, если только это не касается бизнеса. Но Блаватнику для этого понадобилась лицензия Минфина США — возможно, потому что он и Вексельберг по-прежнему владеют долями в совместном бизнесе — компании SUAL Partners с Багамских островов. SUAL и ее аффилированные структуры владеют 26,5% акций алюминиевого производителя Rusal.

Rusal в конце апреля раскрывал в годовом отчете, что представитель Вексельберга проинформировал компанию о том, что бизнесмен через офшорный траст является бенефициаром 36,4% акций SUAL Partners. Основными конечными бенефициарами SUAL выступают Вексельберг и Блаватник, сообщал Rusal. Не ясно, может ли сейчас Вексельберг распоряжаться своей долей в SUAL, учитывая, что он находится под санкциями.