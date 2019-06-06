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Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Вексельберг сообщил об ограничении общения с Блаватником из-за санкций
По словам Вексельберга, чтобы он и его бывший однокурсник Леонид Блаватник могли поговорить, последнему необходимо разрешение властей США
Виктор Вексельберг и Леонид Блаватник (слева направо) (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и владелец американской Access Industries Леонид Блаватник почти прекратили общение из-за санкций, пишет Financial Times.

«Конечно, прошлый год был очень чувствительным для нас», — сказал Вексельберг и добавил, что по закону не может общаться с Блаватником. «Время от времени он получает разрешение, и мы можем поговорить», — заявил российский бизнесмен.

По словам Вексельберга, вновь работать с Блаватником будет сложно. «Вам следует понять наши отношения. Лен мой друг, он очень активен в России, но очень редко просит меня помочь ему в России, поскольку у него есть свои связи», — рассказал Вексельберг. Он добавил, что в свою очередь редко просит Блаватника о помощи в США. «Таковы наши отношения», — сказал бизнесмен.

В общем случае личные коммуникации с лицами из санкционного списка SDN американцам не запрещены, если только это не касается бизнеса. Но Блаватнику для этого понадобилась лицензия Минфина США — возможно, потому что он и Вексельберг по-прежнему владеют долями в совместном бизнесе — компании SUAL Partners с Багамских островов. SUAL и ее аффилированные структуры владеют 26,5% акций алюминиевого производителя Rusal.

Rusal в конце апреля раскрывал в годовом отчете, что представитель Вексельберга проинформировал компанию о том, что бизнесмен через офшорный траст является бенефициаром 36,4% акций SUAL Partners. Основными конечными бенефициарами SUAL выступают Вексельберг и Блаватник, сообщал Rusal. Не ясно, может ли сейчас Вексельберг распоряжаться своей долей в SUAL, учитывая, что он находится под санкциями.

Блаватник и Вексельберг были однокурсниками в Московском институте инженеров транспорта (ныне — Российский университет транспорта). В возрасте 21 года Блаватник переехал в Нью-Йорк, в дальнейшем получил американское гражданство и основал компанию Access Industries.

Бизнес
Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

В 1980-х Блаватник и Вексельберг основали компанию «Ренова», в 1997 году компания вошла в консорциум AAR вместе с Access и «Альфа-Групп» Михаила Фридмана.

В апреле 2018 года Вексельберг и «Ренова» попали под санкции США, после этого бизнесмен сократил свою долю в ряде иностранных активов.

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Спустя год после введения санкций Вексельберг назвал их «тотальным кризисом в жизни». Он заявил, что не мог предсказать появление ограничений со стороны Вашингтона, и усомнился в том, что попал в санкционный список из-за контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Авторы: Константин Нагаев, Иван Ткачёв
Теги: Виктор Вексельберг, Леонид Блаватник
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