Nestle приостановила переговоры о покупке производителя «Боржоми»

Nestle и структуры «Альфа-Групп» приостановили переговоры о покупке IDS Borjomi, которая выпускает воду «Боржоми» и «Святой источник». Компании обсуждали сделку около полугода, но не договорились о цене, говорят источники РБК

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Швейцарская Nestle и структуры «Альфа-Групп» приостановили переговоры о продаже производителя минеральной воды IDS Borjomi, рассказал РБК отраслевой консультант, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил источник в одной из продовольственных компаний, оценивавших актив.

«Nestle была открыта к предложениям, стороны провели плановые переговоры, — говорит один из источников РБК. — Но они закончились безрезультатно».

Компании не договорились о цене, подтвердил другой источник РБК. Сейчас переговоры о продаже IDS Borjomi не идут, утверждает один из источников.

В структуре «Альфа-Групп» ABH Holding не ответили на запрос РБК. В пресс-службе Альфа-банка рекомендовали обратиться за комментарием непосредственно к участникам переговоров. В офисе швейцарской Nestle не стали «комментировать слухи»; в российском подразделении компании также отказались от комментариев. В IDS Borjomi на запрос РБК не ответили.