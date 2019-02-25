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Бизнес ,  
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Nestle приостановила переговоры о покупке производителя «Боржоми»
Nestle и структуры «Альфа-Групп» приостановили переговоры о покупке IDS Borjomi, которая выпускает воду «Боржоми» и «Святой источник». Компании обсуждали сделку около полугода, но не договорились о цене, говорят источники РБК
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Швейцарская Nestle и структуры «Альфа-Групп» приостановили переговоры о продаже производителя минеральной воды IDS Borjomi, рассказал РБК отраслевой консультант, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил источник в одной из продовольственных компаний, оценивавших актив.

«Nestle была открыта к предложениям, стороны провели плановые переговоры, — говорит один из источников РБК. — Но они закончились безрезультатно».

Компании не договорились о цене, подтвердил другой источник РБК. Сейчас переговоры о продаже IDS Borjomi не идут, утверждает один из источников.

В структуре «Альфа-Групп» ABH Holding не ответили на запрос РБК. В пресс-службе Альфа-банка рекомендовали обратиться за комментарием непосредственно к участникам переговоров. В офисе швейцарской Nestle не стали «комментировать слухи»; в российском подразделении компании также отказались от комментариев. В IDS Borjomi на запрос РБК не ответили.

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Сейчас Nestle присутствует на российском рынке с импортными брендами питьевой минеральной воды Perrier, Vittel, S.Pellegrino. В 2012 году она договорилась с Московской пивоваренной компанией о розливе воды Nestle Pure Life на заводе в подмосковных Мытищах.

О том, что «Альфа-Групп» ведет переговоры с Nestle о продаже IDS Borjomi, сообщал в октябре прошлого года «Коммерсантъ». По информации издания, интерес к покупке производителя «Боржоми» проявляла также Coca-Cola. Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко тогда оценивал бизнес IDS Borjomi в $400–480 млн.

Чем известна IDS Borjomi

IDS Borjomi International была основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, на Украине и в России. Компания — единственный производитель минеральной воды «Боржоми». В ее портфеле также бренд «Святой источник», купленный в 2009 году у Nestle, марки «Эдельвейс» и «Моршинская». В 2013 году структура «Альфа-Групп» приобрела контрольный пакет IDS Borjomi (55,8%) у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацшивили. Сумма сделки не раскрывалась, но, по оценкам источников Forbes, вся компания могла стоить около $500 млн. По данным СПАРК, выручка ООО «ИДС Боржоми» в 2017 году составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 87,5 млн. Данных за 2018-й еще нет.

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Бизнес IDS Borjomi активно развивается, но она много вкладывает в продвижение своих марок, особенно «Святого источника», рассуждает один из собеседников РБК. По его словам, участникам рынка интересен более прибыльный бренд «Боржоми», чем «Святой источник», но тот отдельно не продается. Желание «Альфа-Групп» расстаться с этим бизнесом, по мнению собеседника РБК, может быть связано отчасти с геополитическими рисками. В 2006 году Россия запретила ввоз «Боржоми» из Грузии. Возглавлявший тогда Роспотребнадзор Геннадий Онищенко объяснял этот запрет несоответствием требованиям по качеству и безопасности, но в Грузии его сочли политически мотивированным. В 2013 году «Боржоми» вернулся на российский рынок.

Марки «Святой источник» и «Боржоми» — одни из самых популярных среди российских потребителей. По данным компании Ipsos Comcon, которая проводит исследования в городах с населением более 100 тыс. человек, по узнаваемости эти марки входят в первую десятку. «Святой источник» — лидер по потреблению в своей категории: за последние три месяца большинство потребителей, которые пьют минеральную или питьевую воду, чаще всего выбирали именно эту марку. «Боржоми» по потреблению входит в десятку, а «Эдельвейс» — в двадцатку.​

Рынок воды в цифрах

Продажи бутилированной воды выросли за 2018 год более чем на 4% по объемам и на 6% в денежном выражении по сравнению с 2017-м, следует из данных потребительской панели GfK. Оценки Nielsen выше — рост на 14% в денежном и на 13% в натуральном выражении, указывает директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич. Активнее всего росли продажи пресной воды без дополнительных вкусов — на 18% в деньгах и на 16% в объемах. Продажи минеральной воды также увеличились. Цены на воду остались практически на прежнем уровне, за исключением минеральной, которая подорожала в среднем на 5%.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Nestle S.A., минеральная вода, IDS Borjomi
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