The Bell назвал возможных покупателей бизнеса «Макдоналдс» в России

Среди потенциальных покупателей бизнеса «Макдоналдс» в России названы франчайзи «СПП», принадлежащая родственнику экс-президента Казахстана Назарбаева, и франчайзи «ГиД» нефтяника Александра Говора

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский бизнес «Макдоналдс» купит один из крупнейших франчайзи, работающих в стране. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника. Двое из собеседников издания называют возможным покупателем компанию «СПП», принадлежащую казахскому миллиардеру, родственнику бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву. Третий источник назвал компанию «ГиД» нефтяника Александра Говора потенциальным покупателем.

По словам одного из собеседников The Bell, о сделке может быть объявлено уже 19 мая.

В России работают три франчайзи «Макдоналдс»:

«Региональная сеть предприятий питания» («СПП») — в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях;

ООО «ГиД» — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске;

ООО «Развитие Рост» — на вокзалах и в аэропортах в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем не менее источник в «Росинтере» сказал изданию, что «Развитие Рост» не будет заниматься развитием российского бизнеса «Макдоналдс».

Ранее, 16 мая, источник РБК в компании сообщил, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» продолжит работу в стране под новым брендом после продажи активов. «Все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания», — рассказал он. Он выразил надежду, что первое открытие состоится уже в июне.

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В начале марта глава компании Крис Кемпчински сообщил, что «Макдоналдс» приостановит работу всех 850 ресторанов в России. С 14 марта обслуживание в большинстве из них было завершено. Тем не менее компания продолжала платить зарплату около 62 тыс. российских сотрудников.

«Макдоналдс» объявил 16 мая об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи бизнеса в России. В компании объяснили свое решение «гуманитарным кризисом, вызванным войной на Украине», и неопределенностью в бизнес-среде.

В компании предупредили, что продажа ресторанов «местному покупателю» повлечет за собой «отказ в использовании названия, логотипа, брендов и меню «Макдоналдса».

Губернатор Московской области, где находятся 140 ресторанов сети, Андрей Воробьев пообещал поддержать новых владельцев. «Знаем и приветствуем, что менеджмент компании остается на местах, что компания договорилась о передаче бизнеса с одним из своих российских партнеров», — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, счел, что российские компании могут за год заместить до 250 ресторанов. «Тем более что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», — добавил глава города.

С конца февраля многие иностранные компании решили прекратить или приостановить деятельность в России. Так, производитель напитков Coca-Cola приостановил всю деятельность в стране, а компания PepsiCo временно прекратила продажи напитков, инвестиции и рекламные кампании.

Yum! Brands (владелец брендов KFC и Pizza Hut) сообщила о приостановке инвестиций и развития в России. В то же время в Burger King отметили, что намерены продолжить работу и планируют открыть новые рестораны в стране.