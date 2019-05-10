Россия пожаловалась в NASA из-за запаха спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания и вопросы из-за выброса в атмосферу МКС изопропилового спирта после того, как со станцией состыковался корабль Dragon-2. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил руководитель Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Он сообщил, что российская сторона задает все вопросы по работе частных американских космических кораблей через посредника в лице NASA, а не непосредственно компании SpaceX. По словам Власова, американские партнеры понимают, что «им придется отвечать на вопросы международных партнеров» при работе на МКС.

Ранее источник агентства в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что после прибытия Dragon-2 на МКС анализатор воздуха показал, что в атмосфере станции повышено содержание изопропилового спирта. Его концентрация составила около 6 мг на куб. м. После того, как экипаж включил систему очистки воздуха, она снизилась до 2 мг на куб. м.

Космический корабль Dragon-2 компании SpaceX был запущен с мыса Канаверал во Флориде 2 марта. Полет носил испытательный характер: вместо экипажа на нем отправили 180 кг грузов и манекен в скафандре, названный Рипли в честь героини фильма «Чужой». Он был оснащен записывающей аппаратурой, регистрирующей изменения, способные оказать влияние на экипаж.