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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Россия пожаловалась в NASA из-за запаха спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания и вопросы из-за выброса в атмосферу МКС изопропилового спирта после того, как со станцией состыковался корабль Dragon-2. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил руководитель Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Он сообщил, что российская сторона задает все вопросы по работе частных американских космических кораблей через посредника в лице NASA, а не непосредственно компании SpaceX. По словам Власова, американские партнеры понимают, что «им придется отвечать на вопросы международных партнеров» при работе на МКС.

Технологии и медиа
Новейший космический корабль Dragon-2 успешно состыковался с МКС

Ранее источник агентства в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что после прибытия Dragon-2 на МКС анализатор воздуха показал, что в атмосфере станции повышено содержание изопропилового спирта. Его концентрация составила около 6 мг на куб. м. После того, как экипаж включил систему очистки воздуха, она снизилась до 2 мг на куб. м.

Космический корабль Dragon-2 компании SpaceX был запущен с мыса Канаверал во Флориде 2 марта. Полет носил испытательный характер: вместо экипажа на нем отправили 180 кг грузов и манекен в скафандре, названный Рипли в честь героини фильма «Чужой». Он был оснащен записывающей аппаратурой, регистрирующей изменения, способные оказать влияние на экипаж.

3 марта корабль успешно состыковался с МКС. В тот же день на российском сегменте станции сработал сигнал тревоги. Изначально было выдвинуто предположение о поломке системы генерации кислорода. После переговоров с коллегами из Москвы Центр управления полетами в Хьюстоне пояснил, что сирена могла сработать из-за изменений в конфигурации станции. Специалисты дали экипажу указание воспринимать сигнал тревоги как ложный.

Теги: NASA, Dragon 2, SpaceX
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