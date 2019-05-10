NASA подтвердило рост концентрации спирта на МКС после стыковки Dragon-2

В марте в атмосфере МКС действительно была повышена концентрация изопропилового спирта после стыковки к станции корабля Dragon-2 компании Илона Маска SpaceX. Об этом «РИА Новости» заявил представитель NASA Даниэл Хуот.

Он сообщил, что в ходе миссии Dragon-2 было несколько сообщений о росте содержания спирта на МКС и что это «интересное событие», которое, впрочем, не было значительным и не представляло риска для экипажа.

В начале марта, после стыковки Dragon-2 к МКС, на российском сегмента станции сработал сигнал тревоги. Изначально предполагалась поломка системы генерации кислорода, однако после переговоров с коллегами из Москвы Центр управления полетами в Хьюстоне дал указание экипажу воспринимать сигнал как ложный.

Позднее Россия обратилась в NASA с вопросом о выбросе в атмосферу спирта. Как пояснял «РИА Новости» руководитель Центра подготовки космонавтов Павел Власов, российская сторона задает вопросы о частных американских кораблях через посредника в лице NASA.