Ретейлеры заявили о мошенниках, портящих технику ради компенсации

АКИТ попросила прокуратуру разобраться с мошенниками, которые намеренно портят технику, а затем получают компенсации через суд. Только за 2023 год сумма требований к ретейлерам превысила 1 млрд руб.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила Минпромторг провести совещание с представителями Генпрокуратуры о случаях злоупотребления законом о защите прав потребителей из-за «недобросовестного использования положений законодательства для извлечения максимальной материальной выгоды». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АКИТ, направленное в министерство.

В письме говорится, что граждане намеренно выводят из строя электронику, а затем обращаются к продавцам за гарантийным требованием, предоставляя «недостоверные заключения о наличии производственного недостатка в товаре». По данным АКИТ, сумма, которую мошенники получили только за 2020–2022 годы, может достигать 7,5 млрд руб. Президент ассоциации Артем Соколов уточнил, что из-за таких мошеннических схем бизнес вынужден закладывать многомиллиардные издержки в стоимость товара.

АКИТ объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и т.д.), на которые приходится более 70% объема рынка интернет-торговли в России.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали газете, что количество подобных дел против торговых сетей может исчисляться сотнями. В МТС уточнили, что «наиболее проблемными территориями являются регионы Поволжья». А в «ВымпелКоме» подчеркивают, что схема «приобрела шокирующие масштабы и превратилась в миллиардный бизнес».

Источники газеты в крупных сетях уточнили, что сумма исков за 2023 год к пятерке ведущих профильных ретейлеров («М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом») уже превысила 1 млрд руб.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что сейчас нет жестких требований к специалисту, который проводит экспертизу товаров. По его мнению, установление требований к квалификации эксперта, методике работы и оборудованию может решить проблему. Об этом же заявили в «М.Видео-Эльдорадо», одновременно призвав изменить закон о защите прав потребителей. «Список предложений уже готовится участниками рынка», — добавили в компании.

В прошлом году оборот электронной коммерции в России вырос на 28% по сравнению с 2022-м и достиг 6,4 трлн руб., следует из данных, предоставленных РБК «Сбером» и АКИТ. При этом объем локального рынка увеличился более чем на 28% и достиг 6,2 трлн руб., а сегмент трансграничной торговли — на 11,3%, до 197 млрд руб. В итоге доля трансграничной торговли в общем объеме рынка снизилась до 3 с 4% год назад.

Объем трансграничной торговли в абсолютных выражениях снижался последние несколько лет, но в 2023 году вырос впервые с 2020-го. Больше половины (52%) всех продаж в интернете пришлось на десять регионов страны. Лидеры не поменялись по сравнению с предыдущим годом: это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. Но доля первой тройки в общем объеме покупок сократилась до 33 с 37,1% в 2022-м.

Более чем на 30% увеличились средние чеки в категориях спорттоваров, аптек, аксессуаров (сумки, ремни, головные уборы) и на 20% — в одежде и обуви. Максимальное падение среднего чека показали книги и ювелирные изделия — на 33%. Более чем на 10% снизились средние чеки при покупке мебели и товаров для дома, инструментов и продукции зоомагазинов.