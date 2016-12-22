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Минтранс предложил не досматривать ручную кладь пассажиров при пересадке
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Минтранс предложил не досматривать ручную кладь пассажиров при пересадке
Общество, 14:55
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Минтранс предложил не досматривать ручную кладь пассажиров при пересадке
Действующие правила предписывают досматривать багаж пассажиров в аэропортах пересадки. Как отмечают в Минтрансе, это часто приводит к опозданиям на стыковочные рейсы
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Минтранс предложил освободить часть пассажиров, совершающих пересадку в российских аэропортах, от досмотра находящихся при них вещей. Сообщение о разработке поправок в действующие ​правила размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

«На практике выявлено, что необходимость проведения дополнительных процедур по досмотру багажа пассажиров зачастую приводит к потере стыковок пассажиров на трансферные рейсы и нарушению их пунктуальности, что в конечном итоге может привести к материальным и имиджевым потерям авиакомпаний», — обосновывают необходимость изменений разработчики документа.

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В документе подчеркивается, что стандарты ИКАО позволяют перегружать багаж трансферных (то есть совершающих пересадку на стыковочный рейс той или иной авиакомпании) пассажиров без проведения дополнительного досмотра. В российских аэропортах от него, по мнению представителей Минтранса, можно было бы освободить багаж пассажиров, прилетевших из стран, с которыми Россией заключены соглашения о признании применяемых стандартов авиационной безопасности.

​Согласно действующей норме предполетный досмотр трансферных и транзитных (то есть продолжающих полет на том же рейсе после промежуточной посадки) пассажиров и их вещей проводится на общих основаниях, хотя проходить его можно отдельно от остальных пассажиров, не выходя в общие залы аэровокзалов. Новая редакция правил допускает освобождение таких пассажиров от досмотра перед новым перелетом, если они не контактировали с теми, кто не прошел проверку.

Если исключить контакт с пассажирами, не проходившими досмотр, невозможно, а также в случае нарушения положений п. 81 действующей редакции правил (запрещает доступ транзитных и трансферных пассажиров к сумкам и чемоданам, сданным в зарегистрированный багаж), все совершающие пересадку лица и находящиеся при них вещи по-прежнему будут подвергаться повторному предполетному досмотру.

​Окончание публичного обсуждения проекта поправок намечено на 28 декабря, в феврале 2019 года новый порядок может вступить в силу.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минтранс , авиация
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