Публиковавший компромат на Безоса таблоид продадут за $100 млн

Компания American Media объявила о продаже издания National Enquirer, руководство которого в этом году конфликтовало с основателем Amazon

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Новым владельцем таблоида National Enquirer станет Джеймс Коэн, семья которого долгое время владела издательским домом Hudson News Distributors и сетью магазинов печатной продукции в американских аэропортах. По данным Washington Post, сумма сделки ориентировочно составляет $100 млн.

American Media неделю назад сообщила о намерении продать National Enquirer, а также Globe и National Examiner. Причиной такого решения стали долги компании, которые после сделки с Коэном сократятся до $355 млн, сообщает Reuters. Изначально заинтересованность в таблоиде проявлял калифорнийский инвестор, совладелец хоккейной команды «Питтсбург Пингвинз» Рональд Беркл, однако договориться с ним American Media в итоге не удалось.

National Enquirer в этом году вступил в конфликт с Джеффом Безосом. Таблоид в течение нескольких дней публиковал фотографии, на которых основатель Amazon был запечатлен вместе со своей любовницей Лорен Санчес. Снимки были сделаны еще до объявления Безоса о разводе с женой Маккензи. Миллиардер публикацию объяснил тем фактом, что принадлежащая ему газета Washington Post постоянно критикует президента Дональда Трампа, а в совет директоров American Media входит Дэвид Пекер, который не скрывал, что поддерживает главу государства.

Безос обвинял руководство National Enquirer в шантаже. На это в руководстве таблоида заявили, что никакого шантажа не было, а снимки были получены законным образом. Позже выяснилось, что фотографии изданию продал брат Санчес за $200 тыс.