Консультант Безоса обвинил Эр-Рияд во взломе телефона главы Amazon

У властей Саудовской Аравии был доступ к телефону Безоса, заявил консультант предпринимателя. «Навредить» бизнесмену Эр-Рияд, по его данным, хотел из-за статей в принадлежащей Безосу Washington Post об убийстве журналиста Хашкаджи

Джефф Безос (Фото: Cliff Owen / AP)

Консультант по безопасности основателя Amazon Джеффа Безоса Гэвин де Беккер, который занимался расследованием утечек личных переписок и фотографий предпринимателя в СМИ, заявил, что незаконный доступ к телефону Безоса имело правительство Саудовской Аравии. Таким образом оно, по его данным, получало личную информацию бизнесмена. Об этом де Беккер рассказал в собственной статье, опубликованной в издании The Daily Beast.

«Наши расследователи и несколько экспертов пришли к выводу, в котором с большой долей уверенности можно утверждать: доступ к телефону Безоса имели саудиты», — сообщил он. Смартфон предпринимателя, по его словам, взломали работающие на Эр-Рияд хакеры.

К подобным заключениям расследователи, как указал консультант, пришли, пытаясь выяснить по заданию основателя Amazon, кто мог быть причастен к махинациям, благодаря которым смс-сообщения и фотографии Безоса с любовницей, актрисой Лорен Санчес попали в распоряжение таблоида National Enquirer (принадлежит компании American Media).

При этом, как отметил в статье де Беккер, «на сегодняшний день неясно, в какой степени American Media была осведомлена (если вообще знала) о деталях» доступа к личным данным предпринимателя Эр-Рияда.

«Некоторые американцы будут удивлены, узнав, что правительство Саудовской Аравии хотело нанести вред Джеффу Безосу с октября прошлого года, когда (принадлежащая Безосу газета. — РБК) Washington Post начала неустанно освещать убийство [в Турции журналиста издания, саудовца] Джамаля Хашкаджи», — рассказал также консультант. О «саудовской кампании против Безоса» уже сообщали CNN, Bloomberg, The Daily Beast и другие издания, напомнил он.