Консультант Безоса обвинил Эр-Рияд во взломе телефона главы Amazon

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,28 64,55 EUR Нал. 74,46 72,69 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 161,06 -3,94 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
В Канаде две дикие пумы напали на ребенка Общество, 07:32 КНДР впервые прокомментировала атаку на посольство и назвала ее терактом Политика, 07:01 Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон Общество, 06:57 Консультант Безоса обвинил Эр-Рияд во взломе телефона главы Amazon Общество, 06:26 Еврокомиссар Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии Политика, 06:14 Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix Технологии и медиа, 05:37 В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице Общество, 05:07 СМИ узнали о риске отставки британских министров из-за споров по Brexit Политика, 04:53 Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле и ответил танковой атакой Политика, 04:18 Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева Общество, 03:39 Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру Общество, 02:56 Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» Политика, 02:23 Президентом Словакии впервые станет женщина Политика, 02:16 Facebook сообщил о принятых мерах после теракта в Крайстчёрче Технологии и медиа, 01:52
Общество ,  
0 
Консультант Безоса обвинил Эр-Рияд во взломе телефона главы Amazon
У властей Саудовской Аравии был доступ к телефону Безоса, заявил консультант предпринимателя. «Навредить» бизнесмену Эр-Рияд, по его данным, хотел из-за статей в принадлежащей Безосу Washington Post об убийстве журналиста Хашкаджи
Джефф Безос (Фото: Cliff Owen / AP)

Консультант по безопасности основателя Amazon Джеффа Безоса Гэвин де Беккер, который занимался расследованием утечек личных переписок и фотографий предпринимателя в СМИ, заявил, что незаконный доступ к телефону Безоса имело правительство Саудовской Аравии. Таким образом оно, по его данным, получало личную информацию бизнесмена. Об этом де Беккер рассказал в собственной статье, опубликованной в издании The Daily Beast.

«Наши расследователи и несколько экспертов пришли к выводу, в котором с большой долей уверенности можно утверждать: доступ к телефону Безоса имели саудиты», — сообщил он. Смартфон предпринимателя, по его словам, взломали работающие на Эр-Рияд хакеры.

К подобным заключениям расследователи, как указал консультант, пришли, пытаясь выяснить по заданию основателя Amazon, кто мог быть причастен к махинациям, благодаря которым смс-сообщения и фотографии Безоса с любовницей, актрисой Лорен Санчес попали в распоряжение таблоида National Enquirer (принадлежит компании American Media).

При этом, как отметил в статье де Беккер, «на сегодняшний день неясно, в какой степени American Media была осведомлена (если вообще знала) о деталях» доступа к личным данным предпринимателя Эр-Рияда.

«Некоторые американцы будут удивлены, узнав, что правительство Саудовской Аравии хотело нанести вред Джеффу Безосу с октября прошлого года, когда (принадлежащая Безосу газета. — РБК) Washington Post начала неустанно освещать убийство [в Турции журналиста издания, саудовца] Джамаля Хашкаджи», — рассказал также консультант. О «саудовской кампании против Безоса» уже сообщали CNN, Bloomberg, The Daily Beast и другие издания, напомнил он.

При этом прямых доказательств своих обвинений в отношении властей Саудовской Аравии де Беккер не привел и написал, что больше не будет публично высказываться по этому вопросу, обращает внимание газета New York Times.

Представитель посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне оперативно на просьбу Reuters о комментариях не ответил. В феврале министр иностранных дел королевства Ибрагим аль-Асаф заявлял, что Саудовская Аравия «абсолютно не имеет ничего общего» с материалами National Enquirer, посвященными Безосу, напоминает агентство. Reuters также направил запрос в American Media. Прежде там утверждали, что «законно действовали», освещая историю бизнесмена.

Общество
WSJ узнала о продаже братом любовницы компромата на Безоса

По словам де Беккера, результаты своего расследования он передал американским федеральным чиновникам. Кто именно их должен получить, он не уточнил.

Речь в расследовании, согласно материалу де Беккера, в том числе, идет о серии фотографий, которые были опубликованы National Enquirer в январе. На них Безос был запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес (снимки были сделаны еще до объявления Безосом о разводе с женой Маккензи). Статьи с фотографиями Безоса появлялись 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24 января и сопровождались фразами «бесстыдный Безос», «грязные секреты миллиардера», «Безос делил супружеское ложе с любовницей». Позже подобные изображения на страницах издания появляться перестали. Сам основатель Amazon такие публикации связывал с владельцем American Media Дэвидом Пекером. Известно, что он является давним союзником президента США Дональда Трампа, в то время как принадлежащая Безосу Washington Post американского лидера часто критикует.

Газета Wall Street Journal позже выяснила, что информатором National Enquirer был брат любовницы Безоса Майкл Санчес.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Джефф Безос, компромат
Материалы по теме
WSJ узнала о продаже братом любовницы компромата на Безоса
Общество
Владелец издания ответил на обвинения Безоса в шантаже личными снимками
Бизнес
Reuters узнал стоимость билета в космос для туристов на корабле Безоса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter