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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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WSJ узнала о продаже братом любовницы компромата на Безоса
По данным источников WSJ, данные о супружеской измене ​основателя Amazon и подтверждающие это фотографии издание The National Enquirer получило от брата его любовницы. Информатору заплатили $200 тыс.
Джефф Безос (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Издание The National Enquirer получило сведения об измене ​основателя Amazon Джеффа Безоса и подтверждающие это фотографии от Майкла Санчеса — брата его любовницы, телеведущей Лорен Санчес. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников WSJ, он предоставил информацию и фотографии за $200 тыс. Сам Санчес назвал это утверждение «старыми слухами» из анонимных источников. Комментировать, предоставлял ли он снимки с Безосом в распоряжение The National Enquirer, он не стал.

В январе Безос объявил о разводе с женой, в браке с которой он прожил 25 лет.

Политика
Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиями

В номерах National Enquirer за 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24 января были опубликованы снимки бизнесмена с Лорен Санчес, сделанные до того, как он заявил о расставании с супругой. Они сопровождались фразами «бесстыдный Безос», «грязные секреты миллиардера», «Безос делил супружеское ложе с любовницей».

Фотогалерея 
Развели по-крупному: самые большие компенсации при разводах бизнесменов

Позднее Безос заявил, что руководство издания National Enquirer шантажирует его, угрожая публикацией личных фотографий. По его словам, действия издателя Дэвида Пекера были политически мотивированы. Однако компания American Media Inc. (владелец таблоида National Enquirer) заявила, что переговоры, которые велись с Безосом, были «добросовестными». Однако отмечалось, что совет директоров компании намерен расследовать претензии предпринимателя.

Как писал Bloomberg, после развода Маккензи Безос может стать самой богатой женщиной мира с состоянием около $69 млрд. Отмечалось, что условия, на которых пара будет делить имущество, включая 16-процентную долю в Amazon, неизвестны. Однако опрошенные изданием юристы предполагали, что без
соглашения о разделе имущества супруги будут делить активы пополам.

Джефф Безос занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $131 млрд.

Теги: Джефф Безос, Amazon, измена
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