WSJ узнала о продаже братом любовницы компромата на Безоса

По данным источников WSJ, данные о супружеской измене ​основателя Amazon и подтверждающие это фотографии издание The National Enquirer получило от брата его любовницы. Информатору заплатили $200 тыс.

Джефф Безос (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Издание The National Enquirer получило сведения об измене ​основателя Amazon Джеффа Безоса и подтверждающие это фотографии от Майкла Санчеса — брата его любовницы, телеведущей Лорен Санчес. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников WSJ, он предоставил информацию и фотографии за $200 тыс. Сам Санчес назвал это утверждение «старыми слухами» из анонимных источников. Комментировать, предоставлял ли он снимки с Безосом в распоряжение The National Enquirer, он не стал.

В январе Безос объявил о разводе с женой, в браке с которой он прожил 25 лет.

В номерах National Enquirer за 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24 января были опубликованы снимки бизнесмена с Лорен Санчес, сделанные до того, как он заявил о расставании с супругой. Они сопровождались фразами «бесстыдный Безос», «грязные секреты миллиардера», «Безос делил супружеское ложе с любовницей».