WSJ узнала о продаже братом любовницы компромата на Безоса

Издание The National Enquirer получило сведения об измене основателя Amazon Джеффа Безоса и подтверждающие это фотографии от Майкла Санчеса — брата его любовницы, телеведущей Лорен Санчес. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников WSJ, он предоставил информацию и фотографии за $200 тыс. Сам Санчес назвал это утверждение «старыми слухами» из анонимных источников. Комментировать, предоставлял ли он снимки с Безосом в распоряжение The National Enquirer, он не стал.
В январе Безос объявил о разводе с женой, в браке с которой он прожил 25 лет.
В номерах National Enquirer за 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24 января были опубликованы снимки бизнесмена с Лорен Санчес, сделанные до того, как он заявил о расставании с супругой. Они сопровождались фразами «бесстыдный Безос», «грязные секреты миллиардера», «Безос делил супружеское ложе с любовницей».